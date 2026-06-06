Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki Düğün Kutlamalarından İlk Kareler Geldi!

'New Rules', 'Don't Start Now', 'Levitating', 'Dance The Night', 'Houdini' ve 'Training Season' gibi dünya çapında hit olan şarkılarıyla milyarlarca dinlenmeye ulaşan Grammy ödüllü sanatçı, kariyerinin zirvesindeyken hayatının en önemli kararlarından birini verdi ve İngiliz oyuncu Callum Turner ile evlendi.

Çiftin aşk hikayesi ilk olarak 2024 yılının başında konuşulmaya başlamıştı. Callum Turner'ın rol aldığı Masters of the Air dizisinin galasında birlikte görüntülenen ikili, kısa sürede Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Dua Lipa ve Callum Turner, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve romantik tatil kaçamaklarıyla gündeme gelse de aşklarını büyük ölçüde özel yaşamlarında tutmayı başardı. Haziran 2025'te Dua Lipa'nın nişanlandığını doğrulamasıyla birlikte çiftin düğün hazırlıkları da resmen başlamış oldu.

31 Mayıs 2026 tarihinde ise çift, Londra'daki tarihi Old Marylebone Town Hall'da düzenlenen sade bir törenle resmi olarak dünyaevine girdi. Basından uzak gerçekleştirilen nikaha yalnızca aile üyeleri ve en yakın dostlardan oluşan küçük bir davetli grubu katıldı. Ancak Dua Lipa'nın tercih ettiği sıra dışı nikah kombini kısa sürede sosyal medyada olay yarattı. Geleneksel gelinlik yerine Schiaparelli Couture imzalı şık bir takım tercih eden ünlü yıldız, dev beyaz şapkası ve zarif aksesuarlarıyla moda dünyasından tam not aldı. Callum Turner ise klasik lacivert takım elbisesiyle sade ama şık bir görünüm sergiledi.