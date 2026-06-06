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Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki Düğün Kutlamalarından İlk Kareler Geldi!

Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki Düğün Kutlamalarından İlk Kareler Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 12:05
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Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Dua Lipa, hayatının en özel günlerinden biriyle magazin gündemine damga vurdu. Uzun süredir birlikte olduğu İngiliz oyuncu Callum Turner ile evlenen ünlü şarkıcı, sade bir Londra nikahının ardından kutlamalar için rotayı Sicilya'ya çevirdi. Çiftin romantik aşk hikayesi, gözlerden uzak gerçekleşen nikah töreni ve İtalya'daki görkemli düğün kutlaması sosyal medyada büyük ilgi görürken, ilk kareler de kısa sürede dünya basınının manşetlerine taşındı. Gelin, Dua Lipa ve Callum Turner'ın çok konuşulan evliliğinin tüm detaylarına birlikte bakalım.

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Son yılların en başarılı pop yıldızlarından Dua Lipa, bu kez müzik listelerindeki başarılarıyla değil özel hayatındaki büyük mutluluğuyla gündemde.

Son yılların en başarılı pop yıldızlarından Dua Lipa, bu kez müzik listelerindeki başarılarıyla değil özel hayatındaki büyük mutluluğuyla gündemde.

'New Rules', 'Don't Start Now', 'Levitating', 'Dance The Night', 'Houdini' ve 'Training Season' gibi dünya çapında hit olan şarkılarıyla milyarlarca dinlenmeye ulaşan Grammy ödüllü sanatçı, kariyerinin zirvesindeyken hayatının en önemli kararlarından birini verdi ve İngiliz oyuncu Callum Turner ile evlendi.

Çiftin aşk hikayesi ilk olarak 2024 yılının başında konuşulmaya başlamıştı. Callum Turner'ın rol aldığı Masters of the Air dizisinin galasında birlikte görüntülenen ikili, kısa sürede Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Dua Lipa ve Callum Turner, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve romantik tatil kaçamaklarıyla gündeme gelse de aşklarını büyük ölçüde özel yaşamlarında tutmayı başardı. Haziran 2025'te Dua Lipa'nın nişanlandığını doğrulamasıyla birlikte çiftin düğün hazırlıkları da resmen başlamış oldu.

31 Mayıs 2026 tarihinde ise çift, Londra'daki tarihi Old Marylebone Town Hall'da düzenlenen sade bir törenle resmi olarak dünyaevine girdi. Basından uzak gerçekleştirilen nikaha yalnızca aile üyeleri ve en yakın dostlardan oluşan küçük bir davetli grubu katıldı. Ancak Dua Lipa'nın tercih ettiği sıra dışı nikah kombini kısa sürede sosyal medyada olay yarattı. Geleneksel gelinlik yerine Schiaparelli Couture imzalı şık bir takım tercih eden ünlü yıldız, dev beyaz şapkası ve zarif aksesuarlarıyla moda dünyasından tam not aldı. Callum Turner ise klasik lacivert takım elbisesiyle sade ama şık bir görünüm sergiledi.

Resmi nikahın ardından kutlamalar ise İtalya'nın Sicilya bölgesine taşındı.

Resmi nikahın ardından kutlamalar ise İtalya'nın Sicilya bölgesine taşındı.

Çiftin üç gün sürecek düğün organizasyonu için tercih ettiği tarihi Villa Valguarnera, adeta yıldızlar geçidine ev sahipliği yapıyor. Büyük düğün öncesinde düzenlenen karşılama partisinde Dua Lipa, beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Palermo'da gerçekleştirilen bu özel gecede davetliler Sicilya mutfağının seçkin lezzetlerini tadarken, canlı müzik performansları ve özel etkinliklerle eğlence geç saatlere kadar sürdü.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği düğünde Elton John, Charli XCX, Donatella Versace ve Mark Ronson gibi dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı konuşulurken, Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki kutlamalarından gelecek yeni kareler şimdiden büyük merak uyandırıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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