Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki Düğün Kutlamalarından İlk Kareler Geldi!
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Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Dua Lipa, hayatının en özel günlerinden biriyle magazin gündemine damga vurdu. Uzun süredir birlikte olduğu İngiliz oyuncu Callum Turner ile evlenen ünlü şarkıcı, sade bir Londra nikahının ardından kutlamalar için rotayı Sicilya'ya çevirdi. Çiftin romantik aşk hikayesi, gözlerden uzak gerçekleşen nikah töreni ve İtalya'daki görkemli düğün kutlaması sosyal medyada büyük ilgi görürken, ilk kareler de kısa sürede dünya basınının manşetlerine taşındı. Gelin, Dua Lipa ve Callum Turner'ın çok konuşulan evliliğinin tüm detaylarına birlikte bakalım.
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Son yılların en başarılı pop yıldızlarından Dua Lipa, bu kez müzik listelerindeki başarılarıyla değil özel hayatındaki büyük mutluluğuyla gündemde.
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Resmi nikahın ardından kutlamalar ise İtalya'nın Sicilya bölgesine taşındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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