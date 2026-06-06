Madonna'nın Yıllara Meydan Okuyan Şovunda Popo İmplantları Gündem Oldu
Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Madonna, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 'Popun Kraliçesi' olarak anılan dünyaca ünlü yıldız, New York Times Meydanı'nda gerçekleştirdiği sürpriz konserle hem yeni albümünü tanıttı hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. 67 yaşında olmasına rağmen enerjisi, sahne performansı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Madonna'nın pembe korseli görünümü kadar yıllara meydan okuyan fiziği de uzun süre konuşuldu. Üstelik konser sonrası başlayan estetik ve 'popo protezi' tartışmaları da gündemi iyice hareketlendirdi. Gelin, Madonna'nın çok konuşulan Times Meydanı şovunun tüm detaylarına birlikte bakalım.
Kaynak: @bidunyamagazin
Müzik tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca şarkılarıyla değil, yarattıkları kültürel etkiyle de bir dönemi şekillendirir.
Hayranlara etkinlikten yalnızca yarım saat önce haber verilmesine rağmen Times Meydanı kısa sürede dolup taştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın