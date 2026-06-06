Madonna'nın Yıllara Meydan Okuyan Şovunda Popo İmplantları Gündem Oldu

Madonna da şüphesiz bu isimlerin başında geliyor. 1980'li yıllardan bu yana pop müziğin kurallarını değiştiren, kadın sanatçıların sahnedeki yerini yeniden tanımlayan ve her dönemde gündemde kalmayı başaran yıldız, bugün hala 'Popun Kraliçesi' unvanını taşımaya devam ediyor.

'Like a Virgin', 'Material Girl', 'Vogue', 'Frozen', 'Hung Up', 'Music' ve 'La Isla Bonita' gibi hitlerle müzik tarihine damga vuran Madonna, kariyeri boyunca yüz milyonlarca albüm satışı gerçekleştirdi. Ancak onu farklı kılan yalnızca müzikal başarısı olmadı. Her albüm döneminde imajını değiştirmesi, sahne performansları, moda dünyasına yön veren tarzı ve toplumsal konulardaki çıkışları sayesinde onlarca yıldır gündemde kalmayı başardı.

67 yaşına gelmesine rağmen hala yeni albümler çıkaran, dünya turneleri düzenleyen ve milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen Madonna, geçtiğimiz günlerde New York'un kalbi Times Meydanı'nda gerçekleştirdiği sürpriz performansla bir kez daha adından söz ettirdi.