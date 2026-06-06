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Madonna'nın Yıllara Meydan Okuyan Şovunda Popo İmplantları Gündem Oldu

Madonna'nın Yıllara Meydan Okuyan Şovunda Popo İmplantları Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 11:18
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Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Madonna, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 'Popun Kraliçesi' olarak anılan dünyaca ünlü yıldız, New York Times Meydanı'nda gerçekleştirdiği sürpriz konserle hem yeni albümünü tanıttı hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. 67 yaşında olmasına rağmen enerjisi, sahne performansı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Madonna'nın pembe korseli görünümü kadar yıllara meydan okuyan fiziği de uzun süre konuşuldu. Üstelik konser sonrası başlayan estetik ve 'popo protezi' tartışmaları da gündemi iyice hareketlendirdi. Gelin, Madonna'nın çok konuşulan Times Meydanı şovunun tüm detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak: @bidunyamagazin

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Müzik tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca şarkılarıyla değil, yarattıkları kültürel etkiyle de bir dönemi şekillendirir.

Müzik tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca şarkılarıyla değil, yarattıkları kültürel etkiyle de bir dönemi şekillendirir.

Madonna da şüphesiz bu isimlerin başında geliyor. 1980'li yıllardan bu yana pop müziğin kurallarını değiştiren, kadın sanatçıların sahnedeki yerini yeniden tanımlayan ve her dönemde gündemde kalmayı başaran yıldız, bugün hala 'Popun Kraliçesi' unvanını taşımaya devam ediyor.

'Like a Virgin', 'Material Girl', 'Vogue', 'Frozen', 'Hung Up', 'Music' ve 'La Isla Bonita' gibi hitlerle müzik tarihine damga vuran Madonna, kariyeri boyunca yüz milyonlarca albüm satışı gerçekleştirdi. Ancak onu farklı kılan yalnızca müzikal başarısı olmadı. Her albüm döneminde imajını değiştirmesi, sahne performansları, moda dünyasına yön veren tarzı ve toplumsal konulardaki çıkışları sayesinde onlarca yıldır gündemde kalmayı başardı.

67 yaşına gelmesine rağmen hala yeni albümler çıkaran, dünya turneleri düzenleyen ve milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen Madonna, geçtiğimiz günlerde New York'un kalbi Times Meydanı'nda gerçekleştirdiği sürpriz performansla bir kez daha adından söz ettirdi.

Hayranlara etkinlikten yalnızca yarım saat önce haber verilmesine rağmen Times Meydanı kısa sürede dolup taştı.

Ücretsiz olarak gerçekleşen performans, aynı zamanda sanatçının yeni albümü Confessions II için düzenlediği ilk büyük tanıtım etkinliği olarak da dikkat çekti.

Madonna sahnede yeni albümünden 'Love Sensation', 'I Feel So Free' ve Sabrina Carpenter ile düet yaptığı 'Bring Your Love' gibi yeni şarkılarını seslendirirken, hayranlarını nostaljiye sürükleyen 'Hung Up' gibi klasiklerini de repertuvarına ekledi. Kısa sürmesine rağmen sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan performans, sanatçının yıllar sonra bile nasıl büyük bir kalabalığı peşinden sürükleyebildiğini gözler önüne serdi.

Konserin en çok konuşulan detaylarından biri ise Madonna'nın sahne kostümü oldu. Ünlü yıldız, bebek pembesi korse, dantel şort, gümüş ceket ve diz üstü parlak çizmelerden oluşan oldukça iddialı bir kombin tercih etti.

Konser videolarının yayılmasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Madonna'nın kalça görünümü oldu. Kısa şortunun altında belirginleşen hatlar nedeniyle birçok kullanıcı ünlü yıldızın estetik operasyon geçirip geçirmediğini tartışmaya başladı.

Özellikle geçmiş yıllarda da sık sık gündeme gelen 'BBL' ve dolgu iddiaları yeniden ortaya atıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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