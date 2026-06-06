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Evdeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evdeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 13:02
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Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım: Hepimizin temizlik anlayışı ve titizlik seviyesi birbirinden bambaşka. Kimisi çamaşır suyunun kokusunu içine çekerken hayata yeniden bağlanır, kimisi ise deterjan ambalajına bakınca bile yorulur.

Peki senin temizlik alışkanlıkların evinin gerçek hijyen haritası hakkında ne söylüyor?

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1. Ev temizliğinde yapmaktan hoşlanmadığın şey ne?

2. Seni en çok rahatlatan temizlik görüntüsü hangisi?

3. Dışarıdan eve geldiğinde attığın ilk adım genellikle hangisi olur?

4. Evde dip köşe temizlik yaparken arkada mutlaka bir şey çalmalı mıdır?

5. Evdeki kumandaları, kapı kollarını ve ışık anahtarlarını ne sıklıkla silersin?

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6. Evde temiz görünmesine rağmen aslında en ihmal ettiğin yer neresi?

7. Yemek yaparken bir yandan da mutfağı toplar mısın?

8. Senin için en ideal temizlik seansı ne zamandır?

Evinin en temiz yeri banyo!

Sen bu dünyaya adeta mikroplara savaş açmak için gelmişsin! Açık konuşalım, senin için temizlik öyle sadece ortalığı toparlayıp toz almak değil; köşe bucak dezenfekte etmek demek. Çamaşır suyu kokusu aldığında içine garip bir huzur çöküyor. Senin banyona giren insan, titizliğinden saygı duruşuna geçer. Aynadaki tek bir su lekesi ya da duşa kabindeki hafif kireç izi direkt moralini bozuyor. Temizliği bitirip o banyonun parıltısını izlemek senin en büyük terapilerin arasında.

Evinin en temiz yeri mutfak!

Senin için evin kalbi kesinlikle mutfak! Yemek yapılan ve yenilen bir yerin her zaman bal dök yala kıvamında olması gerektiğine inanıyorsun. Tezgaha şöyle bir saniyeliğine bırakılan o tek bir kirli bardak var ya, senin bütün iç huzurunu kaçırmaya yetiyor. Yemek yaparken bile bir elinde kaşık, diğer elinde tezgah beziylesin; yemek piştiğinde mutfak çoktan bal dök yala kıvamına gelmiş oluyor. Buzdolabının içi de askeri nizam gibi; arkalarda unutulmuş, tarihi geçmiş tek bir kavanoz bile bulamazlar.

Evinin en temiz yeri yatak odan!

Sen dışarıda ne kadar sosyal veya hareketli olursan ol, kendi iç dünyana ve konforuna aşırı düşkünsün. Başkalarının ne gördüğü senin pek de umurunda değil; asıl önemli olan kendi dinlendiğin alanın kusursuz olması. Jilet gibi gerilmiş, mis kokulu yatak nevresimleri senin kırmızı çizgin. Gardırobunu açan biri kendini lüks bir mağazanın reyonunda sanabilir; çünkü kıyafetlerin renklerine ve türlerine göre milimetrik dizilmiş durumda. Komodinlerin üzerinde tozun 't'si barınamaz.

Evinin en temiz yeri salonu!

Sen hayatı kaçırmayan, temizlik uğruna da kendini hiç yıpratmayan o aşırı zeki ve pratik tipsin! Enerjini nereye harcaman gerektiğini çok iyi çözmüşsün. Evin dış dünyaya açılan vitrini, yani salon ve antre senin için her şey demek. Misafirlerin oturduğu koltuklar, televizyon ünitesi ve orta sehpa her zaman derli toplu ve ferah kokar. Tamam, dürüst olalım; gardırobun alt raflarında ya da yatağın saklı kalmış kör noktalarında ufak tefek 'sonra toplarım' dediğin kaos köşelerin olabilir. Ama bunu senden başka kimse fark edemez! Sen evde askeri disiplin kurmak yerine, keyifle kahve içilecek sıcak bir yuva yaratmayı seçmişsin, en güzelini yapmışsın!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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