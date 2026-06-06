Evdeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!

Sen hayatı kaçırmayan, temizlik uğruna da kendini hiç yıpratmayan o aşırı zeki ve pratik tipsin! Enerjini nereye harcaman gerektiğini çok iyi çözmüşsün. Evin dış dünyaya açılan vitrini, yani salon ve antre senin için her şey demek. Misafirlerin oturduğu koltuklar, televizyon ünitesi ve orta sehpa her zaman derli toplu ve ferah kokar. Tamam, dürüst olalım; gardırobun alt raflarında ya da yatağın saklı kalmış kör noktalarında ufak tefek 'sonra toplarım' dediğin kaos köşelerin olabilir. Ama bunu senden başka kimse fark edemez! Sen evde askeri disiplin kurmak yerine, keyifle kahve içilecek sıcak bir yuva yaratmayı seçmişsin, en güzelini yapmışsın!