Evdeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!
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Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım: Hepimizin temizlik anlayışı ve titizlik seviyesi birbirinden bambaşka. Kimisi çamaşır suyunun kokusunu içine çekerken hayata yeniden bağlanır, kimisi ise deterjan ambalajına bakınca bile yorulur.
Peki senin temizlik alışkanlıkların evinin gerçek hijyen haritası hakkında ne söylüyor?
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1. Ev temizliğinde yapmaktan hoşlanmadığın şey ne?
2. Seni en çok rahatlatan temizlik görüntüsü hangisi?
3. Dışarıdan eve geldiğinde attığın ilk adım genellikle hangisi olur?
4. Evde dip köşe temizlik yaparken arkada mutlaka bir şey çalmalı mıdır?
5. Evdeki kumandaları, kapı kollarını ve ışık anahtarlarını ne sıklıkla silersin?
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6. Evde temiz görünmesine rağmen aslında en ihmal ettiğin yer neresi?
7. Yemek yaparken bir yandan da mutfağı toplar mısın?
8. Senin için en ideal temizlik seansı ne zamandır?
Evinin en temiz yeri banyo!
Evinin en temiz yeri mutfak!
Evinin en temiz yeri yatak odan!
Evinin en temiz yeri salonu!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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