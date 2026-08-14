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Eviniz Sürekli Tozlanıyor mu? İşte Muhtemel Nedenleri

etiket Eviniz Sürekli Tozlanıyor mu? İşte Muhtemel Nedenleri

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 17:30
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Evi temizliyorsun, şöyle bir arkana yaslanıp “Oh be, mis gibi oldu” diyorsun… Sonra daha 24 saat geçmeden sehpanın üzerinde o meşhur ince toz tabakası yeniden beliriyor. 😅 İnsan bir noktadan sonra “Ben mi yanlış temizliyorum, bu ev mi gizlice toz üretiyor?” diye sorgulamaya başlıyor. 

 Gel, şu toz meselesinin peşine birlikte düşelim!👇🏻

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1. Gereksiz eşyaların çok fazla olabilir.

Evde sergilediğiniz her biblo, her minik süs eşyası veya üst üste yığılmış dergiler, tozların kamp kurması için mükemmel birer alandır. Yüzeylerde ne kadar az eşya bulundurursan, tozun saklanabileceği alanları o kadar azaltmış olursun.

2. Temizliğe yanlış yerden başlıyor olabilirsin.

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Önce yerleri süpürüp sonra rafların tozunu alıyorsan küçük bir temizlik döngüsüne girmiş olabilirsin. Çünkü yukarıdaki yüzeyleri temizlerken düşen toz tekrar zemine geliyor. En mantıklısı yukarıdan aşağıya ilerlemek: raflar, mobilyalar, tezgâhlar ve en son zemin. Böylece aynı yeri ikinci kez temizleyip kendi kendine iş çıkarmamış olursun.

3. Hâlâ robot süpürgeden yardım almıyor olabilirsin.

3. Hâlâ robot süpürgeden yardım almıyor olabilirsin.

Evin sürekli tozlanıyor ama sen hâlâ bütün yükü klasik süpürgeyle tek başına sırtlanıyor olabilirsin. 😅 Özellikle günlük oluşan toz ve kırıntılarda robot süpürgeler düzeni korumayı baya kolaylaştırıyor. Philips’in robot süpürgelerinden birini rutinine dahil ederek sen başka işlerle uğraşırken zeminlerin düzenli olarak temizlenmesini sağlayabilirsin. Kısacası her toz gördüğünde süpürgeye koşmak yerine biraz işi teknolojiye bırakmak hiç fena fikir değil.

4. Pencereleri gün boyu açık bırakıyor olabilirsin.

Temiz hava güzel, ona lafımız yok. Ama özellikle yoğun trafiğin, inşaatın ya da hareketli bir caddenin yakınındaysan açık pencere aynı zamanda toza VIP giriş bileti veriyor. 😅 Evi uzun saatler açık bırakmak yerine kısa süreli ve etkili şekilde havalandırmayı deneyebilirsin. Böylece hava değişirken dışarıdaki bütün tozu da eve davet etmemiş olursun.

5. Henüz hava temizleyiciyle tanışmamış olabilirsin.

5. Henüz hava temizleyiciyle tanışmamış olabilirsin.

Sen yüzeylerdeki tozu siliyorsun ama havada dolaşan minik parçacıklar “Biz daha buradayız” diye gezmeye devam ediyor olabilir. 😅 İşte hava temizleyiciler tam da bu noktada devreye giriyor.

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6. Yorganlar ve battaniyeler...

Yatak odaları, biz uyurken dökülen deri döküntüleri ve kumaş lifleri nedeniyle evin en çok toz üreten fabrikalarıdır. Bu döngüyü kırmak için nevresimlerini ve yastık kılıflarını haftada bir kez mutlaka yıkamalısın.

7. Halılar düşündüğünden daha fazla toz saklıyor olabilir.

7. Halılar düşündüğünden daha fazla toz saklıyor olabilir.

Halılar, toz ve kirin birikmesine neden olabilecek potansiyel bir kaynaktır. Daha az halı kullanarak, tozun ve kirin birikme potansiyelini azaltabilirsin ya da tüylü halılar yerine düz dokulu veya düşük tüylü halı çeşitlerini tercih ederek, tozun daha kolay temizlenmesini ve eşyalarının daha az tozlanmasını sağlayabilirsin.

8. Duvar silmek genelde unutulur!

8. Duvar silmek genelde unutulur!

Genellikle göz ardı ettiğimiz bir konu olan duvar silme, aslında oldukça önemlidir. Evimizdeki duvarlar, tozun birikmesi için uygun alanlardır. Diğer temizlik işlemleri kadar sık yapılmadığından, duvarlarda kolayca toz birikebilir. Duvarları, birkaç ayda bir nemli bir paspas ya da havlu ile silmek, tozun birikimini azaltmaya ve evin genel temizliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

9. Güçlü bir elektrik süpürgesi hayat kurtarır!

9. Güçlü bir elektrik süpürgesi hayat kurtarır!

Süpürdün, şöyle bir etrafa baktın, “Tamamdır bu iş” dedin ama birkaç saat sonra tozlar yine sahnede… 😅 Kullandığın süpürgenin çekim gücü ve filtreleme performansı yeterli değilse özellikle halıların, koltukların ve köşelerin arasında biriken tozlardan tam anlamıyla kurtulamayabilirsin. Philips’in güçlü çekim performansına sahip elektrikli süpürgeleriyle temizlik rutinini biraz daha etkili hale getirebilirsin. Sonuçta aynı yerin üzerinden üç kere geçmek yerine işi tek seferde sağlam yapmak hepimizin tercihi.

10. Kapalı dolaplar tercih etmemişsindir.

Raflar ve açık dolaplar görsel olarak hoş görünse de, toz birikimine neden olabilirler. Eşyalarını tozdan korumanın etkili bir yolu, kapalı dolaplarda muhafaza etmektir. Eşyalarını kapalı dolaplara yerleştirerek, tozun doğrudan temasını engelleyip temiz tutabilirsin.

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11. Son olarak, perde temizliği gözden kaçmış olabilir.

11. Son olarak, perde temizliği gözden kaçmış olabilir.

Perdeleri en son ne zaman yıkadığını düşünürken biraz fazla geriye gidiyorsan, suçluyu bulmuş olabiliriz. 😅 Gün boyu pencerenin önünde duran perdeler dışarıdan gelen tozu, havadaki partikülleri derken fark ettirmeden epey şey biriktirebiliyor. Kısacası evi temizlerken perdeleri de arada listeye eklemek şart; onlar da sonsuza kadar kendi kendine temiz kalmıyor maalesef.

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miray soysal
miray soysal
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