Eviniz Sürekli Tozlanıyor mu? İşte Muhtemel Nedenleri

Halılar, toz ve kirin birikmesine neden olabilecek potansiyel bir kaynaktır. Daha az halı kullanarak, tozun ve kirin birikme potansiyelini azaltabilirsin ya da tüylü halılar yerine düz dokulu veya düşük tüylü halı çeşitlerini tercih ederek, tozun daha kolay temizlenmesini ve eşyalarının daha az tozlanmasını sağlayabilirsin.