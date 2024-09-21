10 Maddede Etkili Bir Ev Temizliği Nasıl Yapılır?

Temizlik yaparken yüksek alanlardan başlaman, işin en akıllıca yoludur. Üst raflar, dolap üstleri, ışıklandırmalar ve diğer yüksek bölgeleri temizledikten sonra, buralardan düşen tozlar ve kirler zemin temizliğine engel olmaz. Bu yöntemle, temizlik işini daha verimli ve düzenli bir şekilde yapabilirsin. Yani, ilk olarak yüksek bölgeleri temizleyip sonra aşağıya inmek, hem daha az zahmetli hem de çok daha etkili bir temizlik sağlar. Böylece, işin sonunda zeminde temiz bir görünüm elde edersin ve tüm yüzeyler kusursuz olur!