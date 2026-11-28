Türkan Şoray ile Cihan Ünal’ın Kızı Yağmur Ünal Evlilik Kararı Aldı
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Yağmur Ünal, yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu Eren Kesimer ile evleniyor.
Çift, önceki ilişkilerinin ardından mutluluğu birbirinde buldu.
Çift, evlendikten sonra oturacakları evi şimdiden kiraladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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