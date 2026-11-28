Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, yaklaşık 1,5 yıldır şef ve restoran yöneticisi Eren Kesimer ile birlikte. Ünal'ın birkaç kez evliliğin eşiğinden döndüğü belirtilirken bu kez işlerin farklı gittiği ifade ediliyor.

Çiftin gelecek yaz nikah masasına oturacağı öğrenildi. Evlilik tarihi ve yeriyle ilgili ayrıntı henüz paylaşılmadı.