Botokstan Zar Zor Konuşabilmişti: Türkan Şoray'dan Güzeller Güzeli Kızı Yağmur Ünal'la Yeni Paylaşım!
Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, sosyal medya hesabından biricik kızı Yağmur Ünal’la olan pozunu paylaştı. “Kurabiyem” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Annesinin izinden giderek oyunculuğa adım atan Yağmur Ünal’ın son hali ise herkesi büyüledi.
Türkan Şoray, 1983 yılında meslektaşı Cihan Ünal ile evlenmiş ve bu evlilikten Yağmur adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
Bir dönem duru güzelliğiyle tanınan Yağmur Ünal, son yıllarda estetik dokunuşlarla da yeni bir imaj benimsedi.
Son olarak annesinin paylaşımıyla gündeme geldi.
