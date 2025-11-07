onedio
Botokstan Zar Zor Konuşabilmişti: Türkan Şoray'dan Güzeller Güzeli Kızı Yağmur Ünal'la Yeni Paylaşım!



Gülistan Başköy

07.11.2025 - 10:33

Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, sosyal medya hesabından biricik kızı Yağmur Ünal’la olan pozunu paylaştı. “Kurabiyem” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Annesinin izinden giderek oyunculuğa adım atan Yağmur Ünal’ın son hali ise herkesi büyüledi. 

İşte detaylar...

Türkan Şoray, 1983 yılında meslektaşı Cihan Ünal ile evlenmiş ve bu evlilikten Yağmur adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.



Henüz üç yaşındayken anne-babası ayrılan Yağmur Ünal, gözlerimizin önünde büyüdü desek yeridir. Zamanla hem fiziği hem duruşuyla dikkat çekti; “annesinin kopyası” yorumları adeta klasik hale geldi.

Bir dönem duru güzelliğiyle tanınan Yağmur Ünal, son yıllarda estetik dokunuşlarla da yeni bir imaj benimsedi.



Dudak dolgusu, çene hattı ve yüz hatlarındaki değişim herkesi şoke etmişti. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda yeni yaptırdığı botokslarıyla muhabirlere yakalanmıştı. Muhabirlerin sorularını botoksları nedeniyle yanıtlamakta zorlanması dikkat çekmişti.

Son olarak annesinin paylaşımıyla gündeme geldi.



Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal’la birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. “Kurabiyem” notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Anne-kızın samimi pozu hayranlarından tam not alırken, kimi güzelliğine iltifatlar yağdırdı, kimi estetiklerine dikkat çekti.





