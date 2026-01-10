Sevgili Kova, bugün zihnindeki farkındalıkların hızla arttığı bir gün olacak. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kariyer hayatında 'farklı olmanın bedeli' üzerine düşünmeye sevk edebilir. Belki de geçmişte yaşadığın ve anlaşılmadığını hissettiğin bir deneyim yeniden zihnine gelebilir. Bu anı, özgün duruşunu daha güçlü bir şekilde sahiplenmene yardımcı olacak.

İş ve para konularında ise bugün, klasik yöntemlerin dışına çıkmak ve içgüdülerini dinlemek isteyebilirsin. Zorlamadan, doğal bir akış içinde ilerlemek, sana daha iyi hissettirecek. Bu durum, yeni haftaya daha yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla girmene yardımcı olacak. Yani, yaratıcılığın yine kazandıracak!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, duygusal mesafe ile bağlanma ihtiyacı arasındaki dengeyi sorgulamanı gerektirebilir. Kalbini tamamen kapatmadan, sınırlarını korumayı öğrenmeye başlıyorsun. Bu denge, ilişkilerini daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak ve iyileştirecek. Tabii eğer bekarsan, yeni bir aşka yelken açmanı da sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…