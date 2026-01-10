onedio
11 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

10.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnindeki farkındalıkların hızla arttığı bir gün olacak. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kariyer hayatında 'farklı olmanın bedeli' üzerine düşünmeye sevk edebilir. Belki de geçmişte yaşadığın ve anlaşılmadığını hissettiğin bir deneyim yeniden zihnine gelebilir. Bu anı, özgün duruşunu daha güçlü bir şekilde sahiplenmene yardımcı olacak.

İş ve para konularında ise bugün, klasik yöntemlerin dışına çıkmak ve içgüdülerini dinlemek isteyebilirsin. Zorlamadan, doğal bir akış içinde ilerlemek, sana daha iyi hissettirecek. Bu durum, yeni haftaya daha yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla girmene yardımcı olacak. Yani, yaratıcılığın yine kazandıracak! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, duygusal mesafe ile bağlanma ihtiyacı arasındaki dengeyi sorgulamanı gerektirebilir. Kalbini tamamen kapatmadan, sınırlarını korumayı öğrenmeye başlıyorsun. Bu denge, ilişkilerini daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak ve iyileştirecek. Tabii eğer bekarsan, yeni bir aşka yelken açmanı da sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

