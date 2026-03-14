Boşandığı Eşine Para Vermemek İçin Hile Yapan Adamın Başına Gelenleri Dinlerken İçinizin Yağları Eriyecek

Boşandığı Eşine Para Vermemek İçin Hile Yapan Adamın Başına Gelenleri Dinlerken İçinizin Yağları Eriyecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.03.2026 - 17:27 Son Güncelleme: 14.03.2026 - 17:47

Boşanma aşamasındaki çiftlerin çoğu maddi yükümlülüklerden kaçmanın yollarını arıyor. Özellikle eşine nafaka ödemek istemeyen kişiler mallarını başkalarının üzerine geçirerek, bu sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Bu yöntem genel olarak işe yarasa da bazen sonucu oldukça acı olabiliyor. 

'anyakurtini' isimli içerik üreticisi, avukatlık yaptığı dönemde, eşine evi vermek istemediği için annesinin üzerine yapan adamın başına gelenleri anlattı. Anlattığı hikaye dinleyenleri keyfilendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/anyakurtini...
Peki boşanan kişinin mal kaçırmak için üstündeki varlığı başkasına devretmesi durumunda neler yapılabilir?

Peki boşanan kişinin mal kaçırmak için üstündeki varlığı başkasına devretmesi durumunda neler yapılabilir?

1. Muvazaa (Danışıklı İşlem) Davası

En sık başvurulan yoldur. Kişinin aslında malı satmak niyetinde olmadığını, sadece mal kaçırmak amacıyla görünürde bir işlem yaptığını ispatlamaya dayanır. Malın devredildiği kişinin ekonomik gücünün o malı almaya yetmemesi, taraflar arasındaki yakın akrabalık ilişkisi veya satış bedelinin piyasa değerinin çok altında olması gibi karineler kullanılır.

2. Tapu İptal ve Tescil Davası

Eğer mal kaçırma işlemi bir taşınmaz (ev, arsa vb.) üzerindeyse, işlemin geçersiz olduğu ispatlanarak tapu kaydının eski haline getirilmesi istenir.

3. Tasarrufun İptali Davası

Borçlu olan birinin, alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı işlemlerin iptali için açılır. İcra ve İflas Kanunu kapsamında, borçlunun yaptığı bağışlamalar veya şüpheli satışlar (örneğin boşanma aşamasında eşten mal kaçırma) bu dava ile etkisiz hale getirilebilir.

4. Aile Konutu Şerhi

Hali hazırda içinde yaşanılan ev için en büyük önlem budur. Eğer ev eşlerden birinin üzerineyse ancak aile konutu olarak kullanılıyorsa, diğer eş tapuya giderek 'aile konutu şerhi' koydurabilir. Bu şerh sayesinde, mülk sahibi eş, diğerinin rızası olmadan evi satamaz veya başkasına devredemez.

5. Muris Muvazaası (Mirasçılardan Mal Kaçırma)

Videoda bahsedilen durumun bir diğer boyutu budur. Eğer kişi sağlığında bir mirasçısından mal kaçırmak için diğer birine (veya videodaki gibi annesine/kardeşine) devir yaptıysa, kişi vefat ettikten sonra diğer mirasçılar bu devrin iptali için dava açabilirler.


Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
