Boşandığı Eşine Para Vermemek İçin Hile Yapan Adamın Başına Gelenleri Dinlerken İçinizin Yağları Eriyecek

1. Muvazaa (Danışıklı İşlem) Davası

En sık başvurulan yoldur. Kişinin aslında malı satmak niyetinde olmadığını, sadece mal kaçırmak amacıyla görünürde bir işlem yaptığını ispatlamaya dayanır. Malın devredildiği kişinin ekonomik gücünün o malı almaya yetmemesi, taraflar arasındaki yakın akrabalık ilişkisi veya satış bedelinin piyasa değerinin çok altında olması gibi karineler kullanılır.

2. Tapu İptal ve Tescil Davası

Eğer mal kaçırma işlemi bir taşınmaz (ev, arsa vb.) üzerindeyse, işlemin geçersiz olduğu ispatlanarak tapu kaydının eski haline getirilmesi istenir.

3. Tasarrufun İptali Davası

Borçlu olan birinin, alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı işlemlerin iptali için açılır. İcra ve İflas Kanunu kapsamında, borçlunun yaptığı bağışlamalar veya şüpheli satışlar (örneğin boşanma aşamasında eşten mal kaçırma) bu dava ile etkisiz hale getirilebilir.

4. Aile Konutu Şerhi

Hali hazırda içinde yaşanılan ev için en büyük önlem budur. Eğer ev eşlerden birinin üzerineyse ancak aile konutu olarak kullanılıyorsa, diğer eş tapuya giderek 'aile konutu şerhi' koydurabilir. Bu şerh sayesinde, mülk sahibi eş, diğerinin rızası olmadan evi satamaz veya başkasına devredemez.

5. Muris Muvazaası (Mirasçılardan Mal Kaçırma)

Videoda bahsedilen durumun bir diğer boyutu budur. Eğer kişi sağlığında bir mirasçısından mal kaçırmak için diğer birine (veya videodaki gibi annesine/kardeşine) devir yaptıysa, kişi vefat ettikten sonra diğer mirasçılar bu devrin iptali için dava açabilirler.