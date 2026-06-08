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Fenerbahçe'de Seçimleri Kaybeden Hakan Safi, Süper Lig'den Takım Satın Almaya Karar Verdi

Fenerbahçe'de Seçimleri Kaybeden Hakan Safi, Süper Lig'den Takım Satın Almaya Karar Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 19:15
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Hakan Safi’nin Fenerbahçe başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından futboldan çekilmeyeceği öne sürüldü. Spor yorumcusu Serkan Morova, iş insanı Safi’nin futbola yatırım yapmayı sürdürme kararı aldığını ve önümüzdeki günlerde Eyüpspor’u satın almak için resmi girişimlerde bulunacağını iddia etti.

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Futboldan kopmak istemiyor.

Futboldan kopmak istemiyor.

Fenerbahçe’de büyük heyecana sahne olan olağan seçimli genel kurulun ardından gündem bu kez Hakan Safi hakkında ortaya atılan iddialarla hareketlendi. Başkanlık yarışını kaybeden Safi’nin futboldan uzaklaşmak yerine yatırımlarını sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.

Eyüpspor için girişimde bulunacak.

Eyüpspor için girişimde bulunacak.

Hakan Safi, Fenerbahçe’deki seçim sürecinin ardından spor dünyasındaki yatırımlarına devam etmeye hazırlanıyor. Muhabir Serkan Morova’nın aktardığı kulis bilgilerine göre, sarı-lacivertli kulübün eski başkan adayı Safi’nin, Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’u satın almak için kısa süre içinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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