Fenerbahçe'de Seçimleri Kaybeden Hakan Safi, Süper Lig'den Takım Satın Almaya Karar Verdi
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Hakan Safi’nin Fenerbahçe başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından futboldan çekilmeyeceği öne sürüldü. Spor yorumcusu Serkan Morova, iş insanı Safi’nin futbola yatırım yapmayı sürdürme kararı aldığını ve önümüzdeki günlerde Eyüpspor’u satın almak için resmi girişimlerde bulunacağını iddia etti.
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Futboldan kopmak istemiyor.
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Eyüpspor için girişimde bulunacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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