Fenerbahçe'de Seçimleri Kaybeden Hakan Safi, Süper Lig'den Takım Satın Almaya Karar Verdi

Fenerbahçe’de büyük heyecana sahne olan olağan seçimli genel kurulun ardından gündem bu kez Hakan Safi hakkında ortaya atılan iddialarla hareketlendi. Başkanlık yarışını kaybeden Safi’nin futboldan uzaklaşmak yerine yatırımlarını sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.