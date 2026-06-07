Fenerbahçe Kongrelerinin Aranan İsmi Rambo Okan Yine Tarafını Seçti

Fenerbahçe’de haftalardır merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi yoğun katılımla başladı. Sarı-lacivertli üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren kongre alanına akın ederken, seçim atmosferinde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Kongrede dikkat çeken isimlerden biri ise Fenerbahçe tribünlerinin simge taraftarlarından Okan Güler oldu. “Rambo Okan” lakabıyla tanınan Güler, başkan adayı Hakan Safi ile kongre alanında bir araya geldi. İkili arasında yaşanan samimi diyalog ve destek görüntüleri, kongrede bulunan üyeler ile basın mensuplarının ilgisini çekti.