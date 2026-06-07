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Fenerbahçe Kongrelerinin Aranan İsmi Rambo Okan Yine Tarafını Seçti

Fenerbahçe Kongrelerinin Aranan İsmi Rambo Okan Yine Tarafını Seçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 13:00
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Fenerbahçe’de haftalardır merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi yoğun katılımla başladı. Sarı-lacivertli üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren kongre alanına akın ederken, seçim atmosferinde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Kongrede dikkat çeken isimlerden biri ise Fenerbahçe tribünlerinin simge taraftarlarından Okan Güler oldu. “Rambo Okan” lakabıyla tanınan Güler, başkan adayı Hakan Safi ile kongre alanında bir araya geldi. İkili arasında yaşanan samimi diyalog ve destek görüntüleri, kongrede bulunan üyeler ile basın mensuplarının ilgisini çekti.

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Rambo Okan'ın Hakan Safi dyailoğu ilgiyle izlendi.

"Seni başkan ilan ettim"

"Seni başkan ilan ettim"

Okan Güler, Hakan Safi’ye olan desteğini kongre alanında renkli görüntülerle gösterdi. Kameraların önünde Safi’yi alnından öpen Rambo Okan, sarılarak “Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!” ifadelerini kullandı.

Seçim atmosferindeki gerginliği kısa süreliğine dağıtan bu anlar, kongre üyeleri tarafından tebessümle karşılanırken sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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