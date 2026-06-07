Para Tenisçi Ahmet Kaplan'dan Roland Garos'ta Tarihi Başarı Geldi
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Ahmet Kaplan, sezonun ikinci grand slam turnuvası olan French Open’da önemli bir başarıya imza attı. Quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden milli sporcu, Roland Garros’u teklerde ikinci sırada tamamlayarak turnuvayı finalist olarak noktaladı.
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Ahmet Kaplan tarihe geçti.
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Ahmet Kaplan, tarihi başarı sonrası duygularını sosyal medyada paylaştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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