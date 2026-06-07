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Para Tenisçi Ahmet Kaplan'dan Roland Garos'ta Tarihi Başarı Geldi

Para Tenisçi Ahmet Kaplan'dan Roland Garos'ta Tarihi Başarı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 11:12
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Ahmet Kaplan, sezonun ikinci grand slam turnuvası olan French Open’da önemli bir başarıya imza attı. Quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden milli sporcu, Roland Garros’u teklerde ikinci sırada tamamlayarak turnuvayı finalist olarak noktaladı.

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Ahmet Kaplan tarihe geçti.

Ahmet Kaplan tarihe geçti.

Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, Paris’te düzenlenen French Open quad tekerlekli sandalye tenis kategorisi tekler finalinde dünya 2 numarası Niels Vink ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, bu başarıyla tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline yükselen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Final karşılaşmasını 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazanan Hollandalı raket Vink ise Fransa Açık’taki 3’üncü, grand slam kariyerindeki 9’uncu tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ahmet Kaplan, tarihi başarı sonrası duygularını sosyal medyada paylaştı:

Ahmet Kaplan, tarihi başarı sonrası duygularını sosyal medyada paylaştı:

'Her yıl, her grand slam, her maç hedefime biraz daha yaklaştığımı biliyorum. Roland Garros'ta ilk kez tekler final oynamanın gururunu yaşarken bir yanda da kaybettiğim için içim buruk. Bir gün o şampiyonluğu kazanacağıma inanıyorum. Sırada Wimbledon var'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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