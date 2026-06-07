Para Tenisçi Ahmet Kaplan'dan Roland Garos'ta Tarihi Başarı Geldi

'Her yıl, her grand slam, her maç hedefime biraz daha yaklaştığımı biliyorum. Roland Garros'ta ilk kez tekler final oynamanın gururunu yaşarken bir yanda da kaybettiğim için içim buruk. Bir gün o şampiyonluğu kazanacağıma inanıyorum. Sırada Wimbledon var'