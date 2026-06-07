Hakan Safi, Seçim Sabahına Hakan Çalhanoğlu Detayıyla Giriş Yaptı

Daha önce Luis Suárez, Merih Demiral ve Mason Greenwood gibi yıldız isimlerle anlaşma sağladığını öne süren, ayrıca Hakan Çalhanoğlu ile yıllık 9 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştığı iddia edilen Hakan Safi, bu kez sosyal medya paylaşımıyla transfer gündemini yeniden alevlendirdi. Safi cephesinden gelen mesaj, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Hakan Çalhanoğlu iddiaları bu paylaşımla bir kez daha güçlendi.