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Hakan Safi, Seçim Sabahına Hakan Çalhanoğlu Detayıyla Giriş Yaptı

Hakan Safi, Seçim Sabahına Hakan Çalhanoğlu Detayıyla Giriş Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 09:20
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi olağanüstü seçimli genel kurulda heyecan zirveye çıkarken, başkan adayı Hakan Safi cephesinden taraftarları heyecanlandıran dikkat çekici bir transfer mesajı geldi. Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferi sürerken yapılan açıklama, tribünlerde büyük yankı uyandırdı.

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Yıldızlara Hakan Çalhanoğlu da eklendi.

Yıldızlara Hakan Çalhanoğlu da eklendi.

Daha önce Luis Suárez, Merih Demiral ve Mason Greenwood gibi yıldız isimlerle anlaşma sağladığını öne süren, ayrıca Hakan Çalhanoğlu ile yıllık 9 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştığı iddia edilen Hakan Safi, bu kez sosyal medya paylaşımıyla transfer gündemini yeniden alevlendirdi. Safi cephesinden gelen mesaj, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Hakan Çalhanoğlu iddiaları bu paylaşımla bir kez daha güçlendi.

Hakan Çalhanoğlu ile özleşen şarkılı paylaşım transfer dedikodularını artırdı.

Hakan Çalhanoğlu ile özleşen şarkılı paylaşım transfer dedikodularını artırdı.

Hakan Safi’nin seçim kampanyasını yürüten resmi sosyal medya hesabından sabah saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Inter Milan’ın şampiyonluk kutlamalarında Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen ve sosyal medyada viral hale gelen “Made in Romania” parçasına yer verildi. Söz konusu paylaşım, taraftarlar arasında transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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