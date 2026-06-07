Hakan Safi, Seçim Sabahına Hakan Çalhanoğlu Detayıyla Giriş Yaptı
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi olağanüstü seçimli genel kurulda heyecan zirveye çıkarken, başkan adayı Hakan Safi cephesinden taraftarları heyecanlandıran dikkat çekici bir transfer mesajı geldi. Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferi sürerken yapılan açıklama, tribünlerde büyük yankı uyandırdı.
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Yıldızlara Hakan Çalhanoğlu da eklendi.
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Hakan Çalhanoğlu ile özleşen şarkılı paylaşım transfer dedikodularını artırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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