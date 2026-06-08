Tam Bir Pokemon Aşığı Olanları Kendinden Geçirecek 50 Farklı İllüstrasyon
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Çocukluğumuzun, gençliğimizin ve itiraf edelim ki yetişkinliğimizin de en büyük tutkularından biri Pokemon! Pikachu’dan Charizard’a, her birinin kalbimizde yeri bambaşka. Peki, bu ikonik cep canavarlarını alışık olduğumuz anime tarzının dışındaki inanılmaz illüstrasyonlarla görmeye hazır mısınız? Yetenekli sanatçıların ellerinden çıkan, Pokemon dünyasına bakış açınızı tamamen değiştirecek ve 'Keşke animasyonu da böyle olsaydı!' dedirtecek birbirinden büyüleyici illüstrasyonları bir araya getirdik. Hazırsanız, nostalji ve sanat dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Bulbasaur
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2. Ivysaur
3. Venusaur
4. Charmander
5. Charmeleon
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6. Charizard
7. Squirtle
8. Wartortle
9. Blastoise
10. Caterpie
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11. Metapod
12. Butterfree
13. Pidgey
14. Pidgeotto
15. Arbok
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16. Pikachu
17. Nidoqueen
18. Vulpix
19. Jigglypuff
20. Dugtrio
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21. Meowth
22. Psyduck
23. Golduck
24. Arcanine
25. Poliwrath
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26. Kadabra
27. Machop
28. Machoke
29. Machamp
30. Geodude
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31. Ponyta
32. Rapidash
33. Gastly
34. Haunter
35. Onix
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36. Marowak
37. Hitmonchan
38. Lickitung
39. Weezing
40. Rhyhorn
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41. Scyther
42. Jynx
43. Electabuzz
44. Gyarados
45. Lapras
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46. Aerodactyl
47. Dratini
48. Dragonair
49. Dragonite
50. Mewtwo
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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