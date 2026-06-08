article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Tam Bir Pokemon Aşığı Olanları Kendinden Geçirecek 50 Farklı İllüstrasyon

Tam Bir Pokemon Aşığı Olanları Kendinden Geçirecek 50 Farklı İllüstrasyon

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 09:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocukluğumuzun, gençliğimizin ve itiraf edelim ki yetişkinliğimizin de en büyük tutkularından biri Pokemon! Pikachu’dan Charizard’a, her birinin kalbimizde yeri bambaşka. Peki, bu ikonik cep canavarlarını alışık olduğumuz anime tarzının dışındaki inanılmaz illüstrasyonlarla görmeye hazır mısınız? Yetenekli sanatçıların ellerinden çıkan, Pokemon dünyasına bakış açınızı tamamen değiştirecek ve 'Keşke animasyonu da böyle olsaydı!' dedirtecek birbirinden büyüleyici illüstrasyonları bir araya getirdik. Hazırsanız, nostalji ve sanat dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bulbasaur

1. Bulbasaur

2. Ivysaur

2. Ivysaur

3. Venusaur

3. Venusaur

4. Charmander

4. Charmander

5. Charmeleon

5. Charmeleon
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Charizard

6. Charizard

7. Squirtle

7. Squirtle

8. Wartortle

8. Wartortle

9. Blastoise

9. Blastoise

10. Caterpie

10. Caterpie
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Metapod

11. Metapod

12. Butterfree

12. Butterfree

13. Pidgey

13. Pidgey

14. Pidgeotto

14. Pidgeotto

15. Arbok

15. Arbok
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Pikachu

16. Pikachu

17. Nidoqueen

17. Nidoqueen

18. Vulpix

18. Vulpix

19. Jigglypuff

19. Jigglypuff

20. Dugtrio

20. Dugtrio
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. Meowth

21. Meowth

22. Psyduck

22. Psyduck

23. Golduck

23. Golduck

24. Arcanine

24. Arcanine

25. Poliwrath

25. Poliwrath
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26. Kadabra

26. Kadabra

27. Machop

27. Machop

28. Machoke

28. Machoke

29. Machamp

29. Machamp

30. Geodude

30. Geodude
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31. Ponyta

31. Ponyta

32. Rapidash

32. Rapidash

33. Gastly

33. Gastly

34. Haunter

34. Haunter

35. Onix

35. Onix
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

36. Marowak

36. Marowak

37. Hitmonchan

37. Hitmonchan

38. Lickitung

38. Lickitung

39. Weezing

39. Weezing

40. Rhyhorn

40. Rhyhorn
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

41. Scyther

41. Scyther

42. Jynx

42. Jynx

43. Electabuzz

43. Electabuzz

44. Gyarados

44. Gyarados

45. Lapras

45. Lapras
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

46. Aerodactyl

46. Aerodactyl

47. Dratini

47. Dratini

48. Dragonair

48. Dragonair

49. Dragonite

49. Dragonite

50. Mewtwo

50. Mewtwo
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
91
49
27
18
17
15
12
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam