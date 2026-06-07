Fenerbahçe’de Başkanlık Seçiminin Kazananı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Aziz Yıldırım Oldu

Eski Başkan Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre 8 yıl 4 gün sonra yeniden başkanlığa seçildi. Son açıklamaya göre 45 sandığın 23’ü açılırken, Aziz Yıldırım 8 bin 371 oy alırken, Hakan Safi ise 4 bin 928 oyda kaldı.

Hakan Safi, oy sayımı sürerken yaptığı açıklama ile yenilgiyi kabul etti.

Safi, “Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe’ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan’ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe’nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum.” dedi.