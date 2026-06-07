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Fenerbahçe’de Başkanlık Seçiminin Kazananı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Aziz Yıldırım Oldu

Fenerbahçe’de Başkanlık Seçiminin Kazananı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Aziz Yıldırım Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 21:28
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Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılan kongrede eski başkan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarıştı. Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre rakibine büyük fark atarak yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün aradan sonra başkanlık koltuğuna geri dönmüş oldu.

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Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen başkanlık seçimlerinde büyük fark meydana geldi.

Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen başkanlık seçimlerinde büyük fark meydana geldi.

Eski Başkan Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre 8 yıl 4 gün sonra yeniden başkanlığa seçildi. Son açıklamaya göre 45 sandığın 23’ü açılırken, Aziz Yıldırım 8 bin 371 oy alırken, Hakan Safi ise 4 bin 928 oyda kaldı.

Hakan Safi, oy sayımı sürerken yaptığı açıklama ile yenilgiyi kabul etti.

Safi, “Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe’ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan’ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe’nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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