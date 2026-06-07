Fenerbahçe’de Başkanlık Seçiminin Kazananı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Aziz Yıldırım Oldu
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Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılan kongrede eski başkan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarıştı. Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre rakibine büyük fark atarak yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün aradan sonra başkanlık koltuğuna geri dönmüş oldu.
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Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen başkanlık seçimlerinde büyük fark meydana geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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