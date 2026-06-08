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Türkiye'nin Tatil Takvimi Değişiyor, Yeni Resmi Tatil Geliyor: 21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor

Türkiye'nin Tatil Takvimi Değişiyor, Yeni Resmi Tatil Geliyor: 21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.06.2026 - 08:38
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Türkiye'de resmi tatil günlerinin sayısını 16,5'e çıkaracak olan 21 Mart Nevruz düzenlemesinde sona gelindi. Uzun süredir üzerinde çalışılan yasa teklifinin, Meclis'in yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında oylamaya sunulması bekleniyor.

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Baharın müjdecisi olarak bilinen Nevruz bayramının resmi tatil takvimine alınması için yürütülen yasal çalışmalarda artık son dönemece girildi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen Nevruz bayramının resmi tatil takvimine alınması için yürütülen yasal çalışmalarda artık son dönemece girildi.

İktidar partisi tarafından hazırlanan ve 21 Mart tarihini tüm yurtta tatil ilan etmeyi amaçlayan yeni yasa teklifi, sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak. Beklenen bu düzenlemenin genel kuruldan geçmesi halinde, yürürlükteki ilgili kanuna onuncu bir tatil tarihi daha eklenmiş olacak ve böylece bir takvim yılı içerisindeki toplam tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne yükselecek. Yeni uygulamanın hayata geçeceği ilk tarih ise 21 Mart 2027 olarak planlanıyor.

Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bu değişikliğin temelleri, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla atılmıştı. Ardından nisan ayı içerisinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu tarafından yapılan bilgilendirmede, taslak metin üzerindeki teknik detayların tamamlanmak üzere olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak temmuz ayında başlayacak olan meclis tatili öncesinde genel kurul gündeminin oldukça yoğun olması, bu taslağın yasalaşma sürecini sonbahara bıraktı. Milletvekilleri haziran ayını 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi öncelikli konulara ayırdığı için, Nevruz tatili teklifi ekim ayında açılacak olan yeni dönemin ilk maddelerinden biri olacak.

Mevcut yasalara göre Türkiye'de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve bir buçuk gün sayılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmak üzere sabit tarihli resmi tatiller bulunuyor. Buna her yıl tarihleri değişen 3,5 günlük Ramazan ile 4,5 günlük Kurban bayramları da eklendiğinde, vatandaşlar halihazırda toplam 15,5 gün resmi izin kullanıyor. Hazırlıkları tamamlanan taslağın yasalaşmasıyla birlikte, asırlardır coşkuyla kutlanan 21 Mart Nevruz tarihi de bu listeye resmi olarak dahil edilecek ve ülkenin tatil takvimi yepyeni bir yapıya kavuşmuş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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