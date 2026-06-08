Piyasalarda Kritik Pazartesi! Petrol Yükseldi, Altın Baskı Altında: Petrol ve Altın Fiyatları Ne Olacak?

İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonunun ardından İran'ın füze saldırısıyla karşılık vermesi, küresel piyasaları yeni haftanın ilk saatlerinde derinden sarstı. Jeopolitik risklerin aniden tırmanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları hızla yükselişe geçerken, dünya genelindeki hisse senedi piyasalarında ve altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor.

Haftanın ilk işlemlerinde en dikkat çekici hareketlilik enerji koridorunda görüldü. Geçtiğimiz haftayı 92,80 dolar seviyesinden kapatan Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne yüzde 3,5'i aşan bir değer kazancıyla başlayarak 96 doların üzerine tırmandı. Misilleme beklentileri nedeniyle küresel ölçekte risk almak istemeyen yatırımcılar borsalardan çıkışa geçti. Bu durum Asya piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi; Japonya borsası yüzde 3,8, Güney Kore borsası ise yüzde 5,1 oranında kayıplarla güne başladı. Avrupa piyasalarında da vadeli işlemler negatif bir seyir izliyor.

Güvenli liman olarak bilinen ons altın ise halihazırda küresel ekonomik gelişmelerin baskısı altındayken yeni haftaya gerilemeyle girdi. Geçen haftayı yüzde 4,7'lik kayıpla 4.328 dolardan tamamlayan ons altın, 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla 4.315 dolar seviyelerine çekildi. Yurt içinde ise gram altın yeni haftaya 6.390 Türk Lirası seviyesinden başladı. Analistler, altının üzerindeki baskının sadece Orta Doğu kaynaklı olmadığını, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasına yönelik beklentilerin de fiyatlamalarda kritik rol oynayacağını belirtiyor. Dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, altının toparlanmasını zorlaştırıyor.

Yaşanan bu sıcak çatışma atmosferine rağmen piyasalardaki paniğin daha da büyümesini engelleyen unsur, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının barış görüşmelerine katkı sağlamadığını kabul etmekle birlikte, gerilimin tırmanmaması için devreye gireceğini işaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir misilleme yapmamasını talep edeceğini belirten Trump, hem İran'ın hem de İsrail'in kendi hamlelerini yaptığını ve Tahran yönetimiyle nihai bir anlaşmaya çok yakın olduklarını vurguladı. Trump'ın bu diplomatik yaklaşımı, piyasalardaki yangının şimdilik belirli bir sınırda kalmasını sağlıyor.