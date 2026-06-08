Piyasalarda Kritik Pazartesi! Petrol Yükseldi, Altın Baskı Altında: Petrol ve Altın Fiyatları Ne Olacak?
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Orta Doğu'da nisan ayından bu yana süren sakinlik, karşılıklı saldırılarla yerini yeniden gerilime bıraktı. İran'ın İsrail'e yönelik füze hamlesi petrol fiyatlarını hızla yukarı taşırken, altın ve küresel borsalarda satış baskısı yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın itidalli açıklamaları ise piyasalardaki paniği şimdilik sınırlıyor.
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Orta Doğu'da aylardır devam eden hassas ateşkes dönemi, nisan ayından bu yana ilk kez fırlatılan füzelerle bozuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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