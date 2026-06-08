3 Milyon TL'ye Kadar 6 Ay Geri Ödemesiz 48 Ay Vadeli Kredi Başvuruları Başladı!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin KOBİ'ler için hazırladığı 6 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeli yeni Nefes Kredisi'nde başvurular bugün itibarıyla başladı. İlk etapta 25 milyar lira olarak açılan pakette, oda ve borsa üyesi işletmeler uygun faiz oranlarıyla 3 milyon liraya kadar finansman desteği alabilecek.
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Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla merakla beklenen yeni destek paketi nihayet hayata geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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