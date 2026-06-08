3 Milyon TL'ye Kadar 6 Ay Geri Ödemesiz 48 Ay Vadeli Kredi Başvuruları Başladı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu ve bankaların ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, işletmelere rahat bir nefes aldıracak kredi kampanyası için talep toplama süreci bugün resmen başladı. TOBB çatısı altındaki tüm oda ve borsa üyelerinin yararlanabileceği bu kampanya, piyasalara ciddi bir nakit akışı sağlamayı hedefliyor.

Finansman paketinin ilk ayağında 25 milyar liralık bir kaynak erişime sunuldu. Yıl boyunca yapılacak ek duyurularla birlikte toplam kredi hacminin 100 milyar lirayı bulması planlanıyor. Sisteme dahil olan her bir firma, belirlenen şartlar doğrultusunda en fazla 3 milyon liraya kadar kredi kullanma hakkına sahip olacak. Geri ödeme koşulları ise işletmelerin bütçesini zorlamayacak şekilde tasarlandı. Buna göre, krediyi çeken bir işletme ilk 6 ay boyunca anapara ödemesi yapmayacak ve borcunu toplamda 48 aya yayılan bir vadeyle kapatabilecek.

Uygulanacak faiz oranları da vade süresine göre farklılık gösteriyor. Finansman desteğini 24 aya kadar olan vadelerle kullanmak isteyen işletmeler için yıllık faiz oranı yüzde 36 olarak belirlenirken, 24 ayın üzerindeki vadelerde bu oran yüzde 34 seviyesine çekilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen firma sahipleri başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubeleri üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, paketin ilk dilimi olan 25 milyar liranın an itibarıyla üyelerin kullanımına sunulduğunu vurguladı. KOBİ'lerin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle paraya ulaşmasının önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu durumun doğrudan yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracağını, nihayetinde de çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi inşa edileceğini ifade etti.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilir.

KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

Bir firma azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek.

KREDİ HACMİ NE KADAR?

Toplam büyüklüğü 100 milyar TL olacak. İlk aşamada 25 milyar TL iş dünyasının kullanımına sunulacak.

ÖDEME KOŞULLARI NEDİR?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak.

FAİZ ORANI NE OLACAK?

24 aya kadar yüzde 36, 24 ay üzeri yüzde 34 faizle kullandırılacak.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası şubelerine başvuru yapılabilir.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 8 Haziran 2026 (bugün) tarihi itibarıyla başlıyor.