Sosyal Medyada Yayılan “Aşırı Vitamin” Trendi Uzmanları Endişelendiriyor: Sanıldığı Kadar Faydalı Değil
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Sosyal medyada hızla yayılan ve “ne kadar çok, o kadar iyi” mantığıyla vitamin kullanımını teşvik eden yeni trend, sağlık uzmanlarının uyarılarına neden oluyor. Özellikle yüksek doz takviye tüketiminin vücutta ciddi yan etkilere yol açabileceği belirtiliyor. Eczacılar ise vitaminlerin bilinçsiz kullanımının faydadan çok zarar getirebileceğini vurguluyor.
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Son dönemde sosyal medyada yayılan “vitaminmaxxing” akımı, vitamin ve mineral takviyelerinin yüksek dozlarda ve sürekli kullanımıyla vücudu, enerjiyi ve bağışıklığı en üst seviyeye çıkarma fikrine dayanıyor.
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Bu trend, özellikle sosyal medya üzerinden yayılarak kişileri günlük olarak yüksek dozda vitamin, mineral ve çeşitli takviyeler almaya teşvik ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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