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Sosyal Medyada Yayılan “Aşırı Vitamin” Trendi Uzmanları Endişelendiriyor: Sanıldığı Kadar Faydalı Değil

Sosyal Medyada Yayılan “Aşırı Vitamin” Trendi Uzmanları Endişelendiriyor: Sanıldığı Kadar Faydalı Değil

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 18:58
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Sosyal medyada hızla yayılan ve “ne kadar çok, o kadar iyi” mantığıyla vitamin kullanımını teşvik eden yeni trend, sağlık uzmanlarının uyarılarına neden oluyor. Özellikle yüksek doz takviye tüketiminin vücutta ciddi yan etkilere yol açabileceği belirtiliyor. Eczacılar ise vitaminlerin bilinçsiz kullanımının faydadan çok zarar getirebileceğini vurguluyor.

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Son dönemde sosyal medyada yayılan “vitaminmaxxing” akımı, vitamin ve mineral takviyelerinin yüksek dozlarda ve sürekli kullanımıyla vücudu, enerjiyi ve bağışıklığı en üst seviyeye çıkarma fikrine dayanıyor.

Son dönemde sosyal medyada yayılan “vitaminmaxxing” akımı, vitamin ve mineral takviyelerinin yüksek dozlarda ve sürekli kullanımıyla vücudu, enerjiyi ve bağışıklığı en üst seviyeye çıkarma fikrine dayanıyor.

Ancak uzmanlar bu eğilimin sanıldığı kadar masum olmadığı konusunda uyarıyor.

Bir eczacı, vitamin ve takviye kullanımına dair yaygın yanlış inanışları hedef alarak özellikle “ne kadar çok, o kadar iyi” düşüncesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Uzmanlara göre ABD’de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri ile yarısı düzenli olarak multivitamin kullanıyor, ancak bu durum çoğu zaman gereksiz ya da yanlış kullanım riskini de beraberinde getiriyor.

Bu trend, özellikle sosyal medya üzerinden yayılarak kişileri günlük olarak yüksek dozda vitamin, mineral ve çeşitli takviyeler almaya teşvik ediyor.

Bu trend, özellikle sosyal medya üzerinden yayılarak kişileri günlük olarak yüksek dozda vitamin, mineral ve çeşitli takviyeler almaya teşvik ediyor.

Uzmanlar ise bu yaklaşımın bazı durumlarda toksik etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

Eczacı Wendy Lee, özellikle yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin vücutta birikerek atılamadığını ve fazla alımın zamanla ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. D vitamininin aşırı kullanımının kanda kalsiyum seviyesini yükselterek böbrek taşı, bilinç bulanıklığı ve ileri vakalarda böbrek yetmezliği gibi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

A vitamini fazlalığının karaciğer hasarı ve kemik problemleriyle ilişkilendirildiği, E vitamininin yüksek dozlarda kanama riskini artırabileceği belirtiliyor. Ayrıca K vitamininin kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girerek tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.

Lee, “doğal olan her şey zararsızdır” algısının da yanlış olduğunu vurguluyor. Örneğin kalsiyum ve demirin bazı antibiyotiklerin ve tiroit ilaçlarının emilimini azaltabildiği, E vitamininin ise antikoagülan ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabildiği ifade ediliyor.

C vitaminiyle ilgili yaygın inanışa da değinen uzman, yüksek dozların soğuk algınlığını tamamen engellemediğini, sadece bazı durumlarda hastalık süresini hafifçe kısaltabileceğini belirtiyor. Günlük 1000 mg üzeri kullanımın ise mide rahatsızlıkları, ishal ve böbrek taşı riskini artırabileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlara göre sağlıklı ve dengeli beslenen birçok yetişkinin takviyeye ihtiyacı olmayabilir. Ancak hamileler, vegan beslenenler ve ileri yaştaki bireyler bazı vitamin ve mineral takviyelerinden fayda görebiliyor.

D vitamini için önerilen günlük alım miktarının yetişkinlerde 600 IU (15 mcg), 70 yaş üzerindekilerde ise 800 IU (20 mcg) olduğu, özellikle güneş ışığının yetersiz olduğu dönemlerde dışarıdan destek gerekebileceği belirtiliyor.

B vitaminleri konusunda da önemli bir yanılgıya dikkat çekiliyor. Bu vitaminlerin enerji üretiminde rol oynadığı ancak “anında enerji veren bir takviye” gibi çalışmadığı, eksiklik yoksa ekstra kullanımın belirgin bir fayda sağlamadığı ifade ediliyor.

Fiyat konusunda ise pahalı ürünlerin her zaman daha etkili olmadığı, önemli olanın doğru doz, uygun ihtiyaç ve güvenilir marka seçimi olduğu vurgulanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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