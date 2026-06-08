Sosyal Medyada Yayılan “Aşırı Vitamin” Trendi Uzmanları Endişelendiriyor: Sanıldığı Kadar Faydalı Değil

Uzmanlar ise bu yaklaşımın bazı durumlarda toksik etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

Eczacı Wendy Lee, özellikle yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin vücutta birikerek atılamadığını ve fazla alımın zamanla ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. D vitamininin aşırı kullanımının kanda kalsiyum seviyesini yükselterek böbrek taşı, bilinç bulanıklığı ve ileri vakalarda böbrek yetmezliği gibi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

A vitamini fazlalığının karaciğer hasarı ve kemik problemleriyle ilişkilendirildiği, E vitamininin yüksek dozlarda kanama riskini artırabileceği belirtiliyor. Ayrıca K vitamininin kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girerek tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.

Lee, “doğal olan her şey zararsızdır” algısının da yanlış olduğunu vurguluyor. Örneğin kalsiyum ve demirin bazı antibiyotiklerin ve tiroit ilaçlarının emilimini azaltabildiği, E vitamininin ise antikoagülan ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabildiği ifade ediliyor.

C vitaminiyle ilgili yaygın inanışa da değinen uzman, yüksek dozların soğuk algınlığını tamamen engellemediğini, sadece bazı durumlarda hastalık süresini hafifçe kısaltabileceğini belirtiyor. Günlük 1000 mg üzeri kullanımın ise mide rahatsızlıkları, ishal ve böbrek taşı riskini artırabileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlara göre sağlıklı ve dengeli beslenen birçok yetişkinin takviyeye ihtiyacı olmayabilir. Ancak hamileler, vegan beslenenler ve ileri yaştaki bireyler bazı vitamin ve mineral takviyelerinden fayda görebiliyor.

D vitamini için önerilen günlük alım miktarının yetişkinlerde 600 IU (15 mcg), 70 yaş üzerindekilerde ise 800 IU (20 mcg) olduğu, özellikle güneş ışığının yetersiz olduğu dönemlerde dışarıdan destek gerekebileceği belirtiliyor.

B vitaminleri konusunda da önemli bir yanılgıya dikkat çekiliyor. Bu vitaminlerin enerji üretiminde rol oynadığı ancak “anında enerji veren bir takviye” gibi çalışmadığı, eksiklik yoksa ekstra kullanımın belirgin bir fayda sağlamadığı ifade ediliyor.

Fiyat konusunda ise pahalı ürünlerin her zaman daha etkili olmadığı, önemli olanın doğru doz, uygun ihtiyaç ve güvenilir marka seçimi olduğu vurgulanıyor.