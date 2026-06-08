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Yaşam
Tükenmişliğe Karşı Yazı Daha Hafif Atlatmanın 5 Basit Yolu

Tükenmişliğe Karşı Yazı Daha Hafif Atlatmanın 5 Basit Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 16:49
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Sosyal medya akışının hızlandığı, iş yükünün arttığı ve gündemin sürekli değiştiği dönemlerde birçok kişi kendini zihinsel olarak yorgun ve tükenmiş hissediyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında bu baskıyı azaltmak için daha yavaş ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor. Basit görünen bazı günlük rutinlerin bile ruh sağlığı üzerinde düşündüğümüzden daha güçlü etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

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Sosyal medya akışı, bitmeyen iş temposu ve küresel gündemin yarattığı baskı birçok kişiyi zihinsel olarak yorarken uzmanlar, özellikle yaz döneminde daha sakin ve dengeli bir yaşam kurmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Son dönemde artan “mindfulness” (bilinçli farkındalık) ilgisinin de bu arayışla doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Vice tarafından aktarılan değerlendirmelerde psikoterapist Mandolin Moody, yoğun tükenmişlik hissinin insanların günlük yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesine yol açtığını ifade ediyor. Moody’ye göre basit ama düzenli farkındalık pratikleri; stres seviyesini düşürürken özsaygı, ruh hali ve sosyal ilişkiler üzerinde de olumlu etkiler yaratabiliyor.

İşte Yazı Daha Verimli Geçirmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey

İşte Yazı Daha Verimli Geçirmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey

1. Açık havayı günlük rutine dahil etmek

Doğada uzun tatillere çıkmak şart değil. Kısa yürüyüşler, açık havada kahve içmek ya da sessiz bir ortamda vakit geçirmek bile zihinsel olarak toparlanmayı destekliyor. Araştırmalar, doğayla temasın stres seviyesini düşürdüğünü ve dikkat odağını güçlendirdiğini gösteriyor.

2. Ekran süresini kontrol altına almak

Sürekli bildirimler ve sosyal medya akışı zihni aşırı uyararak tükenmişliği artırabiliyor. Uzmanlar özellikle güne telefonsuz başlamanın kritik olduğunu vurguluyor. Sabah saatlerinde ekran yerine daha sakin rutinler tercih etmek günün geri kalanını da doğrudan etkiliyor.

3. Beden sinyallerini fark etmek

Yorgunluk, susuzluk, açlık ya da gerginlik gibi fiziksel sinyalleri göz ardı etmemek gerekiyor. Gün içinde “Neye ihtiyacım var?” sorusunu sormak, hem zihinsel hem de fiziksel dengeyi korumaya yardımcı oluyor.

4. Basit topraklanma alışkanlıkları geliştirmek

Günlük birkaç satır şükür yazmak, kısa meditasyonlar yapmak ya da günü değerlendiren küçük notlar almak ruh halini dengeleyebiliyor. Bu tür pratiklerin düzenli uygulandığında genel yaşam memnuniyetini artırdığı belirtiliyor.

5. Duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak

Müzik, koku, ışık ve dokunma gibi duyusal uyaranlar üzerinden sakinleştirici ortamlar yaratmak zihni rahatlatabiliyor. Bir fincan kahve eşliğinde yavaşlamak, loş ışıkta dinlenmek ya da sevilen bir müzik listesi dinlemek bu yaklaşımın en basit örnekleri arasında.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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