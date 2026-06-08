Tükenmişliğe Karşı Yazı Daha Hafif Atlatmanın 5 Basit Yolu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medya akışının hızlandığı, iş yükünün arttığı ve gündemin sürekli değiştiği dönemlerde birçok kişi kendini zihinsel olarak yorgun ve tükenmiş hissediyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında bu baskıyı azaltmak için daha yavaş ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor. Basit görünen bazı günlük rutinlerin bile ruh sağlığı üzerinde düşündüğümüzden daha güçlü etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya akışı, bitmeyen iş temposu ve küresel gündemin yarattığı baskı birçok kişiyi zihinsel olarak yorarken uzmanlar, özellikle yaz döneminde daha sakin ve dengeli bir yaşam kurmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Yazı Daha Verimli Geçirmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın