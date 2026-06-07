4,6 Milyon TL’lik Yüzük Buldu, Sevinci Kısa Sürdü

İngiltere’de hobi olarak metal dedektörüyle arazi tarayan bir adam, Roma dönemine ait altın bir yüzük bulunca kısa süreliğine kendini milyoner gibi hissetti. Ancak “Ilminster Yüzüğü” olarak kayda geçen eser, yasal süreç gereği müze koleksiyonuna dahil edilince tablo değişti. Yaklaşık 4,6 milyon TL değer biçilen keşif, hem tarih dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.