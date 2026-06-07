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Yaşam
4,6 Milyon TL’lik Yüzük Buldu, Sevinci Kısa Sürdü

4,6 Milyon TL’lik Yüzük Buldu, Sevinci Kısa Sürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 16:25
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İngiltere’de hobi olarak metal dedektörüyle arazi tarayan bir adam, Roma dönemine ait altın bir yüzük bulunca kısa süreliğine kendini milyoner gibi hissetti. Ancak “Ilminster Yüzüğü” olarak kayda geçen eser, yasal süreç gereği müze koleksiyonuna dahil edilince tablo değişti. Yaklaşık 4,6 milyon TL değer biçilen keşif, hem tarih dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3932597...
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İngiltere’nin Somerset bölgesinde metal dedektörüyle hobi amaçlı arama yapan iki arkadaş, çamurlu bir arazide Roma dönemine ait altın bir yüzük keşfetti.

İngiltere’nin Somerset bölgesinde metal dedektörüyle hobi amaçlı arama yapan iki arkadaş, çamurlu bir arazide Roma dönemine ait altın bir yüzük keşfetti.

Yaklaşık 4,6 milyon TL değer biçilen eser kısa sürede büyük heyecan yaratırken, süreç beklenenden farklı ilerledi.

“Ilminster Yüzüğü” adı verilen 48 gramlık altın yüzüğün milattan sonra yaklaşık 297 yılına ait olduğu belirlendi. Üzerindeki detaylı işçilikte, zafer tanrıçasının iki atın çektiği savaş arabasını yönettiği sahne dikkat çekti. Uzmanlar, eserin sıradan bir kişiye değil, yüksek rütbeli bir Roma komutanı ya da üst düzey bir devlet görevlisine ait olabileceğini değerlendiriyor.

Buluntu yasal prosedür gereği yetkililere teslim edildi ve Güney Batı Miras Vakfı tarafından 75 bin sterlin karşılığında koleksiyona dahil edildi.

Buluntu yasal prosedür gereği yetkililere teslim edildi ve Güney Batı Miras Vakfı tarafından 75 bin sterlin karşılığında koleksiyona dahil edildi.

Eserin müzede sergileneceği ve özellikle eğitim amaçlı kullanılacağı açıklandı.

Keşfi yapan Kevin Minto’nun aynı bölgede başka tarihi kalıntılar da bulduğu belirtilirken, elde edilen gelirin arazi sahibi ve keşfi yapanlar arasında paylaştırıldığı, Minto’nun ise bu gelirle borçlarını kapattığı ifade edildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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