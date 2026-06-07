4,6 Milyon TL’lik Yüzük Buldu, Sevinci Kısa Sürdü
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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3932597...
İngiltere’de hobi olarak metal dedektörüyle arazi tarayan bir adam, Roma dönemine ait altın bir yüzük bulunca kısa süreliğine kendini milyoner gibi hissetti. Ancak “Ilminster Yüzüğü” olarak kayda geçen eser, yasal süreç gereği müze koleksiyonuna dahil edilince tablo değişti. Yaklaşık 4,6 milyon TL değer biçilen keşif, hem tarih dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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İngiltere’nin Somerset bölgesinde metal dedektörüyle hobi amaçlı arama yapan iki arkadaş, çamurlu bir arazide Roma dönemine ait altın bir yüzük keşfetti.
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Buluntu yasal prosedür gereği yetkililere teslim edildi ve Güney Batı Miras Vakfı tarafından 75 bin sterlin karşılığında koleksiyona dahil edildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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