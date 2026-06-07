124 Yıllık Bina Yıllar Sonra Tekrardan Işıklandırıldı
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Kaynak: https://www.timeout.com/newyork/news/...
New York’un simge yapılarından Flatiron Binası, 124 yıl sonra ilk kez modern bir dış cephe aydınlatma sistemiyle yeniden ışıklandırıldı. Kapsamlı restorasyon sürecinin bir parçası olan çalışma, yapının tarihi dokusunu koruyarak ona gece siluetinde yeni bir görünüm kazandırdı. Proje, aynı zamanda binanın lüks konutlara dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olarak görülüyor.
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ABD’nin New York kentindeki ikonik Flatiron Binası, 124 yıllık tarihinde ilk kez dış cephe aydınlatmasıyla ışıklandırıldı.
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Çalışmalar yalnızca aydınlatmayla sınırlı değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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