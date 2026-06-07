124 Yıllık Bina Yıllar Sonra Tekrardan Işıklandırıldı

1.000’den fazla pencere yenilenirken, cephenin karakteristik pişmiş toprak detayları aslına uygun biçimde restore edildi. Yapının en belirgin unsurlarından biri olan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki korniş bölümü de yeniden güçlendirildi.

Öte yandan Flatiron Binası’nın ofis kullanımından lüks konutlara dönüştürülmesi, yapının tarihindeki en büyük işlev değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje tamamlandığında binanın özel mülk statüsüne geçmesi ve üç yatak odalı dairelerin yaklaşık 14,85 milyon dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Uzmanlar, bu dönüşümü ABD genelinde hız kazanan “tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi” trendinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) verilerine göre ülkedeki yapı stokunun önemli bir bölümü 50 yaşın üzerindeki binalardan oluşuyor.