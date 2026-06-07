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Yaşam
124 Yıllık Bina Yıllar Sonra Tekrardan Işıklandırıldı

124 Yıllık Bina Yıllar Sonra Tekrardan Işıklandırıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 15:36
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New York’un simge yapılarından Flatiron Binası, 124 yıl sonra ilk kez modern bir dış cephe aydınlatma sistemiyle yeniden ışıklandırıldı. Kapsamlı restorasyon sürecinin bir parçası olan çalışma, yapının tarihi dokusunu koruyarak ona gece siluetinde yeni bir görünüm kazandırdı. Proje, aynı zamanda binanın lüks konutlara dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olarak görülüyor.

Kaynak: https://www.timeout.com/newyork/news/...
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ABD’nin New York kentindeki ikonik Flatiron Binası, 124 yıllık tarihinde ilk kez dış cephe aydınlatmasıyla ışıklandırıldı.

ABD’nin New York kentindeki ikonik Flatiron Binası, 124 yıllık tarihinde ilk kez dış cephe aydınlatmasıyla ışıklandırıldı.

1902’de inşa edilen ve Daniel Burnham imzası taşıyan 24 katlı yapı, kapsamlı restorasyon ve lüks konut dönüşüm sürecinin en dikkat çekici aşamalarından birine girdi.

Restorasyon kapsamında binayı çevreleyen iskeleler kaldırılmaya başlanırken, dış cepheye zarar vermeyecek şekilde yerleştirilen enerji tasarruflu LED sistemler devreye alındı. Proje ekibi, binanın tarihi dokusuna müdahale etmeden modern aydınlatma entegrasyonu sağlandığını vurguluyor.

Çalışmalar yalnızca aydınlatmayla sınırlı değil.

Çalışmalar yalnızca aydınlatmayla sınırlı değil.

1.000’den fazla pencere yenilenirken, cephenin karakteristik pişmiş toprak detayları aslına uygun biçimde restore edildi. Yapının en belirgin unsurlarından biri olan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki korniş bölümü de yeniden güçlendirildi.

Öte yandan Flatiron Binası’nın ofis kullanımından lüks konutlara dönüştürülmesi, yapının tarihindeki en büyük işlev değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje tamamlandığında binanın özel mülk statüsüne geçmesi ve üç yatak odalı dairelerin yaklaşık 14,85 milyon dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Uzmanlar, bu dönüşümü ABD genelinde hız kazanan “tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi” trendinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) verilerine göre ülkedeki yapı stokunun önemli bir bölümü 50 yaşın üzerindeki binalardan oluşuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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