İngiltere'de Evli Olmayan Çiftler İçin “Üç Yıl Kuralı” Tartışması
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İngiltere ve Galler’de evli olmayan çiftlerin hukuki statüsünü değiştirebilecek yeni bir düzenleme tartışılıyor. “Üç yıl kuralı” olarak anılan öneri, birlikte yaşayan çiftlere belirli koşullar altında finansal ve miras hakları tanınmasını gündeme getiriyor. Mevcut sistemde ise evli olmayan partnerler, uzun yıllar birlikte yaşasalar bile otomatik yasal korumadan yararlanamıyor.
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İngiltere ve Galler’de evli olmayan çiftleri ilgilendiren yeni bir düzenleme tartışma konusu oldu.
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BBC Money Box programında konuşan uzman Paul Lewis, İngiltere ve Galler’de yaklaşık 3,5 milyon çiftin evlilik veya sivil birliktelik olmadan birlikte yaşadığını belirterek mevcut yasal boşluğun ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.
Uzmanlar, toplumda “ortak hukuk evliliği” diye bilinen ancak yasal karşılığı olmayan algının hala yaygın olduğunu ve bunun birçok kişiyi yanılttığını belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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