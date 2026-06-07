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İngiltere'de Evli Olmayan Çiftler İçin “Üç Yıl Kuralı” Tartışması

İngiltere'de Evli Olmayan Çiftler İçin “Üç Yıl Kuralı” Tartışması

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 14:10
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İngiltere ve Galler’de evli olmayan çiftlerin hukuki statüsünü değiştirebilecek yeni bir düzenleme tartışılıyor. “Üç yıl kuralı” olarak anılan öneri, birlikte yaşayan çiftlere belirli koşullar altında finansal ve miras hakları tanınmasını gündeme getiriyor. Mevcut sistemde ise evli olmayan partnerler, uzun yıllar birlikte yaşasalar bile otomatik yasal korumadan yararlanamıyor.

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İngiltere ve Galler’de evli olmayan çiftleri ilgilendiren yeni bir düzenleme tartışma konusu oldu.

İngiltere ve Galler’de evli olmayan çiftleri ilgilendiren yeni bir düzenleme tartışma konusu oldu.

Hükümetin gündeme aldığı “üç yıl kuralı” kapsamında, birlikte yaşayan ancak evli olmayan çiftlere belirli koşullar altında daha fazla yasal hak tanınması planlanıyor.

Mevcut sistemde evli olmayan partnerler, ilişkileri sona erdiğinde ya da partnerlerinden biri hayatını kaybettiğinde, otomatik olarak miras ya da mal paylaşımı hakkına sahip değil. Bu durum, uzun yıllar birlikte yaşayan ve hatta çocuk sahibi olan çiftler için bile geçerli. Yeni öneri ise en az üç yıl birlikte yaşayan çiftlerin belirli finansal haklara erişebilmesini öngörüyor.

BBC Money Box programında konuşan uzman Paul Lewis, İngiltere ve Galler’de yaklaşık 3,5 milyon çiftin evlilik veya sivil birliktelik olmadan birlikte yaşadığını belirterek mevcut yasal boşluğun ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

BBC Money Box programında konuşan uzman Paul Lewis, İngiltere ve Galler’de yaklaşık 3,5 milyon çiftin evlilik veya sivil birliktelik olmadan birlikte yaşadığını belirterek mevcut yasal boşluğun ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Lewis, “İlişki sona erdiğinde ya da ölüm durumunda, birlikte yaşayan çiftlerin neredeyse hiçbir yasal koruması yok” sözleriyle sistemin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet tarafından hazırlanan taslakta, birlikte yaşayan çiftlerin ayrılık durumunda daha adil bir finansal paylaşım sistemine dahil edilmesi ve özellikle ekonomik olarak bağımlı olan tarafın korunması hedefleniyor. Ayrıca aile içi şiddet mağdurlarının da bu düzenlemeden faydalanarak daha güçlü bir finansal güvenceye kavuşabileceği belirtiliyor.

Öneriler arasında, belirli şartlar oluştuğunda (örneğin çocuk sahibi olunması veya üç yıllık birlikte yaşam süresi) partnerlerden birinin, ortak konut satışından pay alabilmesi de yer alıyor. Buna ek olarak, vasiyet bırakılmadığı durumlarda hayatta kalan partnerin miras konusunda daha güçlü haklara sahip olması da değerlendiriliyor.

Uzmanlar, toplumda “ortak hukuk evliliği” diye bilinen ancak yasal karşılığı olmayan algının hala yaygın olduğunu ve bunun birçok kişiyi yanılttığını belirtiyor.

Uzmanlar, toplumda “ortak hukuk evliliği” diye bilinen ancak yasal karşılığı olmayan algının hala yaygın olduğunu ve bunun birçok kişiyi yanılttığını belirtiyor.

Yeni düzenlemenin bu belirsizliği azaltması amaçlanıyor.

Öte yandan hükümet, önerinin sadece evlilikleri değil, birlikte yaşam biçimlerini de dikkate alan daha modern bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini ifade ediyor. Taslak, 10 haftalık bir istişare sürecine açıldı ve kamuoyu, hukukçular, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine sunuldu. Sürecin 14 Ağustos’ta tamamlanması bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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