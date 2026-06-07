İngiltere'de Evli Olmayan Çiftler İçin “Üç Yıl Kuralı” Tartışması

Lewis, “İlişki sona erdiğinde ya da ölüm durumunda, birlikte yaşayan çiftlerin neredeyse hiçbir yasal koruması yok” sözleriyle sistemin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet tarafından hazırlanan taslakta, birlikte yaşayan çiftlerin ayrılık durumunda daha adil bir finansal paylaşım sistemine dahil edilmesi ve özellikle ekonomik olarak bağımlı olan tarafın korunması hedefleniyor. Ayrıca aile içi şiddet mağdurlarının da bu düzenlemeden faydalanarak daha güçlü bir finansal güvenceye kavuşabileceği belirtiliyor.

Öneriler arasında, belirli şartlar oluştuğunda (örneğin çocuk sahibi olunması veya üç yıllık birlikte yaşam süresi) partnerlerden birinin, ortak konut satışından pay alabilmesi de yer alıyor. Buna ek olarak, vasiyet bırakılmadığı durumlarda hayatta kalan partnerin miras konusunda daha güçlü haklara sahip olması da değerlendiriliyor.