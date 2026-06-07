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Liseli Öğrencinin İlginç Keşfi: 52 Milyon Yıllık Dev Yırtıcı Balık Kafatası Gün Yüzüne Çıktı

Liseli Öğrencinin İlginç Keşfi: 52 Milyon Yıllık Dev Yırtıcı Balık Kafatası Gün Yüzüne Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 12:16
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ABD’nin Wyoming eyaletinde saha çalışmasına katılan bir lise öğrencisi, kaya parçaları arasında 52 milyon yıl öncesine ait dev bir yırtıcı balık kafatası buldu. Neredeyse eksiksiz halde korunan fosil, bilim insanlarını bile şaşırtan nadir bir keşif olarak kayda geçti. Green River Formasyonu’nda ortaya çıkarılan bu buluntu, bölgenin paleontolojik önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: https://college.uchicago.edu/news/aca...
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ABD’nin Wyoming eyaletinde yürütülen saha çalışmaları sırasında, lise öğrencilerinin katıldığı bir paleontoloji programında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı.

ABD’nin Wyoming eyaletinde yürütülen saha çalışmaları sırasında, lise öğrencilerinin katıldığı bir paleontoloji programında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı.

Kaliforniyalı lise öğrencisi Gabe Robinson, kaya bloklarını parçaladığı sırada 52 milyon yıl öncesine tarihlenen, neredeyse bütünlüğünü koruyan bir yırtıcı balık kafatası ortaya çıkardı. Uzmanlar, fosilin bölgedeki 16 yıllık kazı geçmişi içinde en önemli buluntulardan biri olduğunu değerlendiriyor.

Chicago Üniversitesi tarafından organize edilen yaz paleontoloji programı kapsamında Green River Formasyonu’nda yapılan çalışmalar sırasında bulunan fosilin, “zırhlı turna balığı” olarak bilinen gar türüne ait olduğu belirlendi.

Chicago Üniversitesi tarafından organize edilen yaz paleontoloji programı kapsamında Green River Formasyonu’nda yapılan çalışmalar sırasında bulunan fosilin, “zırhlı turna balığı” olarak bilinen gar türüne ait olduğu belirlendi.

Uzun çene yapısı ve yoğun diş dizilimiyle dikkat çeken bu türün, yaşadığı dönemde yaklaşık 2,5 metreye kadar ulaşabildiği tahmin ediliyor. Bulunan örneğin ise olağanüstü derecede iyi korunmuş bir kafatası olması, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Fosilin doğrulanması için yapılan X-ray taramalarında yapının bütünlüğü net şekilde ortaya konurken, uzmanlar bu denli eksiksiz bir örneğin oldukça nadir bulunduğunu vurguladı.

Fosilin doğrulanması için yapılan X-ray taramalarında yapının bütünlüğü net şekilde ortaya konurken, uzmanlar bu denli eksiksiz bir örneğin oldukça nadir bulunduğunu vurguladı.

Erken Eosen dönemine ait Green River ekosistemine ışık tutan keşif, dönemin göl yaşamına dair önemli bilgiler sunuyor. Genç öğrencinin bulgusu, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Chicago’daki Field Müzesi koleksiyonuna dahil edildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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