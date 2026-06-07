Liseli Öğrencinin İlginç Keşfi: 52 Milyon Yıllık Dev Yırtıcı Balık Kafatası Gün Yüzüne Çıktı

ABD’nin Wyoming eyaletinde saha çalışmasına katılan bir lise öğrencisi, kaya parçaları arasında 52 milyon yıl öncesine ait dev bir yırtıcı balık kafatası buldu. Neredeyse eksiksiz halde korunan fosil, bilim insanlarını bile şaşırtan nadir bir keşif olarak kayda geçti. Green River Formasyonu’nda ortaya çıkarılan bu buluntu, bölgenin paleontolojik önemini bir kez daha gündeme taşıdı.