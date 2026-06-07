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Küçük Bir Dokunuş Bile Yetiyor: Anne ve Oğlunun Nadir Hastalıkla Zorlu Yaşamı

Küçük Bir Dokunuş Bile Yetiyor: Anne ve Oğlunun Nadir Hastalıkla Zorlu Yaşamı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 16:05
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Jennifer Taylor, hem kendi hem de oğlunun taşıdığı nadir genetik hastalıkla günlük yaşamda büyük bir mücadele veriyor. “Kelebek hastalığı” olarak bilinen bu durum, en küçük temasın bile ciltte ciddi yaralanmalara yol açmasına neden oluyor. Aile, tüm zorluklara rağmen farkındalık yaratmak için yaşadıklarını açıkça paylaşıyor.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/mo...
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İngiltere’de Jennifer Taylor adlı bir anne, hem kendisinin hem de oğlunun nadir görülen genetik bir hastalık olan distrofik epidermolizis bülloza (DEB) ile yaşadığını anlatarak farkındalık çağrısı yaptı.

İngiltere’de Jennifer Taylor adlı bir anne, hem kendisinin hem de oğlunun nadir görülen genetik bir hastalık olan distrofik epidermolizis bülloza (DEB) ile yaşadığını anlatarak farkındalık çağrısı yaptı.

Halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen rahatsızlık, cildin son derece hassas hale gelmesine ve en küçük temasla bile su toplama ya da deri kaybına yol açabiliyor. Hastalık İngiltere’de yaklaşık 5 bin kişiyi etkiliyor.

34 yaşındaki Taylor, hastalığın belirtilerini bebekliğinde fark ettiğini, çocukluk ve ergenlik yıllarında ise sürekli yara ve kabarcıklarla mücadele ettiğini belirtti. Yürüme, yazı yazma ve günlük basit temasların bile ciddi ağrılara ve cilt hasarına neden olduğunu ifade eden Taylor, yemek borusunda oluşan yara dokuları nedeniyle genç yaşta cerrahi müdahaleler geçirmek zorunda kaldığını da aktardı.

Taylor, 2021 yılında doğan oğlu William’ın da aynı hastalığı taşıdığını doğumdan kısa süre sonra öğrendi.

Taylor, 2021 yılında doğan oğlu William’ın da aynı hastalığı taşıdığını doğumdan kısa süre sonra öğrendi.

Annesi, bebeğini yıkadıkları sırada bacağındaki derinin büyük bir kısmının suyla birlikte soyulmasının ardından durumu fark ettiklerini söyledi. Aile, William’ın bakımını özel pansumanlar ve hassasiyet gerektiren günlük rutinlerle sürdürürken, hem kendi hem de çocuğunun bakımında ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor.

Aile, DEBRA gibi destek kuruluşlarının yardımıyla hem medikal malzeme erişimini hem de bakım sürecini sürdürüyor. Ancak Jennifer Taylor, sağlık sisteminde hastalıkla ilgili yeterli bilgi ve standart uygulama eksikliğinin günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirterek daha fazla eğitim ve merkezi yönlendirme çağrısında bulunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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