Küçük Bir Dokunuş Bile Yetiyor: Anne ve Oğlunun Nadir Hastalıkla Zorlu Yaşamı

Halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen rahatsızlık, cildin son derece hassas hale gelmesine ve en küçük temasla bile su toplama ya da deri kaybına yol açabiliyor. Hastalık İngiltere’de yaklaşık 5 bin kişiyi etkiliyor.

34 yaşındaki Taylor, hastalığın belirtilerini bebekliğinde fark ettiğini, çocukluk ve ergenlik yıllarında ise sürekli yara ve kabarcıklarla mücadele ettiğini belirtti. Yürüme, yazı yazma ve günlük basit temasların bile ciddi ağrılara ve cilt hasarına neden olduğunu ifade eden Taylor, yemek borusunda oluşan yara dokuları nedeniyle genç yaşta cerrahi müdahaleler geçirmek zorunda kaldığını da aktardı.