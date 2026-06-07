Küçük Bir Dokunuş Bile Yetiyor: Anne ve Oğlunun Nadir Hastalıkla Zorlu Yaşamı
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Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/mo...
Jennifer Taylor, hem kendi hem de oğlunun taşıdığı nadir genetik hastalıkla günlük yaşamda büyük bir mücadele veriyor. “Kelebek hastalığı” olarak bilinen bu durum, en küçük temasın bile ciltte ciddi yaralanmalara yol açmasına neden oluyor. Aile, tüm zorluklara rağmen farkındalık yaratmak için yaşadıklarını açıkça paylaşıyor.
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İngiltere’de Jennifer Taylor adlı bir anne, hem kendisinin hem de oğlunun nadir görülen genetik bir hastalık olan distrofik epidermolizis bülloza (DEB) ile yaşadığını anlatarak farkındalık çağrısı yaptı.
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Taylor, 2021 yılında doğan oğlu William’ın da aynı hastalığı taşıdığını doğumdan kısa süre sonra öğrendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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