Ünlü Doktor, Öğle Yemeğinden Sonra Çöken Ağırlığın Nedenini Açıkladı
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Kaynak: https://www.aol.com/articles/doctor-r...
Öğle yemeğinden sonra gelen yorgunluk hissi çoğu kişi tarafından normal kabul edilse de uzmanlar bunun kan şekeri dalgalanmalarının bir işareti olabileceğini söylüyor. Doktor Rangan Chatterjee'ye göre özellikle protein ve lif açısından yetersiz öğünler, öğleden sonra yaşanan enerji çöküşünü tetikleyebiliyor. İşte günün ortasında bastıran o ağırlık hissinin ardındaki nedenler...
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Öğle yemeğinden birkaç saat sonra hissedilen yorgunluk, halsizlik ve odaklanma güçlüğü birçok kişinin günlük rutininin parçası haline gelmiş durumda.
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Dr. Chatterjee'ye göre protein ve lif bakımından yetersiz öğle yemekleri, kan şekerinin daha hızlı yükselip düşmesine neden olarak öğleden sonra yaşanan ağırlık hissini artırabiliyor.
Chatterjee, gün içinde yeterli su tüketmenin ve bir avuç kuruyemiş gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tercih etmenin de enerji seviyelerini daha dengeli tutabileceğini vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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