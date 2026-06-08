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Ünlü Doktor, Öğle Yemeğinden Sonra Çöken Ağırlığın Nedenini Açıkladı

Ünlü Doktor, Öğle Yemeğinden Sonra Çöken Ağırlığın Nedenini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 16:31
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Öğle yemeğinden sonra gelen yorgunluk hissi çoğu kişi tarafından normal kabul edilse de uzmanlar bunun kan şekeri dalgalanmalarının bir işareti olabileceğini söylüyor. Doktor Rangan Chatterjee'ye göre özellikle protein ve lif açısından yetersiz öğünler, öğleden sonra yaşanan enerji çöküşünü tetikleyebiliyor. İşte günün ortasında bastıran o ağırlık hissinin ardındaki nedenler...

Kaynak: https://www.aol.com/articles/doctor-r...
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Öğle yemeğinden birkaç saat sonra hissedilen yorgunluk, halsizlik ve odaklanma güçlüğü birçok kişinin günlük rutininin parçası haline gelmiş durumda.

Öğle yemeğinden birkaç saat sonra hissedilen yorgunluk, halsizlik ve odaklanma güçlüğü birçok kişinin günlük rutininin parçası haline gelmiş durumda.

Ancak uzmanlara göre bu durum yalnızca yoğun tempodan kaynaklanmıyor olabilir. İngiliz doktor ve sağlık yazarı Dr. Rangan Chatterjee, özellikle öğleden sonra saat 15.00 civarında yaşanan enerji düşüşünün glikoz seviyelerindeki dalgalanmalarla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Dr. Chatterjee'ye göre protein ve lif bakımından yetersiz öğle yemekleri, kan şekerinin daha hızlı yükselip düşmesine neden olarak öğleden sonra yaşanan ağırlık hissini artırabiliyor.

Dr. Chatterjee'ye göre protein ve lif bakımından yetersiz öğle yemekleri, kan şekerinin daha hızlı yükselip düşmesine neden olarak öğleden sonra yaşanan ağırlık hissini artırabiliyor.

Bu durum yalnızca fiziksel yorgunlukla sınırlı kalmıyor; zihinsel performansı da etkileyerek konsantrasyon eksikliği ve sinirlilik gibi belirtilere yol açabiliyor.

Uzman isim, enerji düşüşünü gidermek için kahve ya da şekerli atıştırmalıklara yönelmenin uzun vadede çözüm olmadığını belirtiyor. Bunun yerine öğle öğünlerinde et, balık, yumurta veya baklagiller gibi protein kaynaklarına yer verilmesini öneriyor. Ayrıca yemek sonrasında yapılacak 10 ila 20 dakikalık tempolu yürüyüşün, vücudun glikozu daha verimli kullanmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Chatterjee, gün içinde yeterli su tüketmenin ve bir avuç kuruyemiş gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tercih etmenin de enerji seviyelerini daha dengeli tutabileceğini vurguluyor.

Chatterjee, gün içinde yeterli su tüketmenin ve bir avuç kuruyemiş gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tercih etmenin de enerji seviyelerini daha dengeli tutabileceğini vurguluyor.

Ona göre birçok kişi yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve sinirlilik gibi belirtileri normal kabul etse de bunlar metabolik dengesizliklerin erken işaretleri olabilir.

Glikozun yalnızca enerji üretiminde değil, ruh hali, uyku düzeni ve bilişsel performans üzerinde de önemli etkileri bulunuyor. Uzmanlar, özellikle prediyabet vakalarının dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çekerek günlük yaşamda hissedilen bu tür sinyallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Dr. Chatterjee'nin açıklamaları, biyosensör teknolojileri üzerine yapılan ve 2 binden fazla yetişkinin katıldığı bir araştırmanın ardından gündeme geldi. Araştırmada öğleden sonra enerji düşüşü yaşayan katılımcıların büyük bölümünün yorgunluk, moral bozukluğu ve sinirlilik hissettiği ortaya çıktı. Buna karşın katılımcıların yalnızca küçük bir kısmı bu belirtilerle beslenme alışkanlıkları arasında doğrudan bağlantı kurabildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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