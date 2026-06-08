Ünlü Doktor, Öğle Yemeğinden Sonra Çöken Ağırlığın Nedenini Açıkladı

Ona göre birçok kişi yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve sinirlilik gibi belirtileri normal kabul etse de bunlar metabolik dengesizliklerin erken işaretleri olabilir.

Glikozun yalnızca enerji üretiminde değil, ruh hali, uyku düzeni ve bilişsel performans üzerinde de önemli etkileri bulunuyor. Uzmanlar, özellikle prediyabet vakalarının dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çekerek günlük yaşamda hissedilen bu tür sinyallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Dr. Chatterjee'nin açıklamaları, biyosensör teknolojileri üzerine yapılan ve 2 binden fazla yetişkinin katıldığı bir araştırmanın ardından gündeme geldi. Araştırmada öğleden sonra enerji düşüşü yaşayan katılımcıların büyük bölümünün yorgunluk, moral bozukluğu ve sinirlilik hissettiği ortaya çıktı. Buna karşın katılımcıların yalnızca küçük bir kısmı bu belirtilerle beslenme alışkanlıkları arasında doğrudan bağlantı kurabildi.