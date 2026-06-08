Erken Belirtisi Hayat Kurtarıyor: Diyabetin En Önemli 4 Belirtisi Açıklandı

Tip 2 diyabet ise daha yavaş ilerliyor ve genellikle insülin direnciyle ilişkilendiriliyor. Bazı vakalarda yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor, ancak tamamen ortadan kaldıran bir tedavi bulunmuyor.

Ayrıca yalnızca tip 1 ve tip 2 değil; gestasyonel diyabet, steroid kaynaklı diyabet, tip 3c diyabet ve Wolfram sendromu gibi daha nadir diyabet türlerinin de bulunduğu ifade ediliyor.