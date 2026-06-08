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Erken Belirtisi Hayat Kurtarıyor: Diyabetin En Önemli 4 Belirtisi Açıklandı

Erken Belirtisi Hayat Kurtarıyor: Diyabetin En Önemli 4 Belirtisi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 17:16
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), tip 1 diyabetin erken dönemde fark edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar, hastalığın en belirgin uyarı işaretlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şüpheli belirtiler görüldüğünde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması öneriliyor.

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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), tip 1 diyabetin erken belirtilerine dikkat çekerek bu işaretlerin erken fark edilmesinin hayat kurtarabileceğini açıkladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), tip 1 diyabetin erken belirtilerine dikkat çekerek bu işaretlerin erken fark edilmesinin hayat kurtarabileceğini açıkladı.

Yetkililer, bu belirtilerden şüphelenilmesi halinde doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Diabetes UK verilerine göre Birleşik Krallık’ta yaklaşık 6 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Bu sayıya teşhis edilmemiş yaklaşık 1,3 milyon tip 2 diyabet vakası da dahil.

Uzmanların dikkat çektiği temel belirtiler şöyle sıralanıyor:

Uzmanların dikkat çektiği temel belirtiler şöyle sıralanıyor:

  • Tuvalet: Özellikle geceleri sık idrara çıkma

  • Susuzluk: Sürekli su içme ihtiyacı ve aşırı susama

  • Yorgunluk: Nedensiz halsizlik ve enerji düşüklüğü

  • Zayıflama: Diyet yapılmadan kilo kaybı

Bunlara ek olarak bulanık görme, yaraların geç iyileşmesi, sık enfeksiyon geçirme ve nefeste tatlımsı/keskin koku gibi belirtiler de görülebiliyor. Tip 1 diyabetin genellikle hızlı geliştiği ve tedavi edilmediğinde diyabetik ketoasidoz gibi ciddi ve hayati risk taşıyan komplikasyonlara yol açabileceği belirtiliyor.

Tip 1 diyabet, vücudun insülin üretememesi nedeniyle ortaya çıkıyor ve çoğunlukla çocukluk çağında teşhis ediliyor.

Tip 1 diyabet, vücudun insülin üretememesi nedeniyle ortaya çıkıyor ve çoğunlukla çocukluk çağında teşhis ediliyor.

Tip 2 diyabet ise daha yavaş ilerliyor ve genellikle insülin direnciyle ilişkilendiriliyor. Bazı vakalarda yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor, ancak tamamen ortadan kaldıran bir tedavi bulunmuyor.

Ayrıca yalnızca tip 1 ve tip 2 değil; gestasyonel diyabet, steroid kaynaklı diyabet, tip 3c diyabet ve Wolfram sendromu gibi daha nadir diyabet türlerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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