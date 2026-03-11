onedio
Bir İçerik Üreticisi TikTok'tan Kazandığı Paralarla Neler Yapabildiğini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi TikTok'tan Kazandığı Paralarla Neler Yapabildiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
11.03.2026 - 13:35

Sosyal medya hayatımıza çok kısa süre önce girmiş olsa da artık pek çok kişi için tam zamanlı bir işe dönüştü. İnsanlar artık ürettiği içeriklerle para kazanıyor. Ürettiğiniz içerikleri ve tarzınızı da tamamen kendinizin belirlediği özgür bir alan da tanıyor. Fakat yine de pek çok kişi, çok yeni olduğundan bu alana adım atmaya pek cesaret edemiyor. 

Bir içerik üreticisi kısa süre önce para kazanmaya başladığı TikTok'tan elde ettiği gelirle neler yapabildiğini anlattı. Kadının anlattıkları bu konuda adım atmak isteyenlere fikir verdi.

Peki en çok kazandıran sosyal medya platformu hangisi?

Peki en çok kazandıran sosyal medya platformu hangisi?

1. YouTube (Reklam Geliri Şampiyonu)

Eğer doğrudan izlenmeden para kazanmak istiyorsanız, YouTube en yüksek RPM (1.000 izlenme başına kazanç) oranlarına sahip platform.

  • Neden? Reklam gelirinin %55'ini içerik üreticisiyle paylaşıyor.

  • Kazanç: 1.000 izlenme başına nişinize göre (finans, teknoloji vb.) 1$ ile 10$ arasında, hatta daha fazla kazanabilirsiniz. Uzun videolar, 'evergreen' dediğimiz (eskimeyen) içerikler sayesinde yıllar sonra bile para kazandırmaya devam eder.

2. TikTok (Hızlı Büyüme ve İş Birlikleri)

Videodaki arkadaşın da bahsettiği gibi, TikTok'ta 'izlenme başına' gelen para YouTube'a göre oldukça düşük (genelde 1.000 izlenmeye birkaç cent).

  • Farkı ne? TikTok'ta viral olmak çok daha kolay. 10 bin takipçili bir hesap milyonlarca izlenebilir.

  • Asıl para nereden geliyor? Canlı yayın hediyeleri, TikTok Shop (affiliate) ve videoda bahsedilen marka iş birlikleri. Markalar, etkileşimi yüksek olduğu için küçük hesaplara bile ciddi bütçeler ayırabiliyor.

3. Instagram (Marka Prestiji ve Sponsorluk)

Instagram doğrudan izlenme başına ödeme yapma konusunda en zayıfı olsa da, sponsorlu içerik (iş birliği) denince markaların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

  • Özelliği: Takipçi kitleniz daha 'sadık' ve 'satın almaya meyilli' görüldüğü için, niş bir alanda (moda, dekorasyon, kişisel gelişim) 10-20 bin takipçiyle bile düzenli sponsorluk geliri elde edebilirsiniz.

