Bir Kadın Uçakta Saç Ektiren İki Yolcu Yüzünden Nasıl Yerinin Değiştirilmesini İstediğini Anlattı

Bildiğiniz üzere ülkemiz saç ektirme operasyonlarıyla meşhur. Dünyanın dört bir yanından insanlar saç ektirmek için ülkemize geliyor. Bu yüzden pek çok otel, restoran ve AVM'de saç ekimi işlemi yaptırmış insanlarla karşılaşabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan 'İspanya'da hiç kel kalmayacak' paylaşımı İspanya'da bir televizyon kanalında bile yer almıştı.
Bir kadın bindiği uçakta, saç ektirme işlemi yaptırmış iki kişi yüzünden nasıl bayılma tehlikesi geçirdiğini anlattı. Yerinin değiştirilmesini talep eden kadın yaşadığı süreci paylaştı.
Bu tarz yara görüntüleri bazı kişilerde sinir sistemini tetikleyerek kalp atış hızının ve kan basıncının aniden düşmesine neden olabiliyor. Peki başımıza böyle bir şey geldiğinde ne yapmamız gerekiyor?
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
