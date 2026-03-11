onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Uçakta Saç Ektiren İki Yolcu Yüzünden Nasıl Yerinin Değiştirilmesini İstediğini Anlattı

Bir Kadın Uçakta Saç Ektiren İki Yolcu Yüzünden Nasıl Yerinin Değiştirilmesini İstediğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 12:13

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz saç ektirme operasyonlarıyla meşhur. Dünyanın dört bir yanından insanlar saç ektirmek için ülkemize geliyor. Bu yüzden pek çok otel, restoran ve AVM'de saç ekimi işlemi yaptırmış insanlarla karşılaşabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan 'İspanya'da hiç kel kalmayacak' paylaşımı İspanya'da bir televizyon kanalında bile yer almıştı. 

Bir kadın bindiği uçakta, saç ektirme işlemi yaptırmış iki kişi yüzünden nasıl bayılma tehlikesi geçirdiğini anlattı. Yerinin değiştirilmesini talep eden kadın yaşadığı süreci paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu tarz yara görüntüleri bazı kişilerde sinir sistemini tetikleyerek kalp atış hızının ve kan basıncının aniden düşmesine neden olabiliyor. Peki başımıza böyle bir şey geldiğinde ne yapmamız gerekiyor?

Bu tarz yara görüntüleri bazı kişilerde sinir sistemini tetikleyerek kalp atış hızının ve kan basıncının aniden düşmesine neden olabiliyor. Peki başımıza böyle bir şey geldiğinde ne yapmamız gerekiyor?

  • Kas Germe: Kol, bacak ve karın kaslarını 10-15 saniye boyunca sertçe sıkın, sonra 20 saniye gevşetin. Bunu birkaç kez tekrarlamak kan basıncını yükseltmeye yardımcı olur.

  • Su ve Tuz: Kendini kötü hissettiğinde su içmek veya tuzlu bir atıştırmalık (varsa kraker vb.) tüketmek kan hacmini ve basıncını artırabilir.

  • Hava Akışı: Başının üzerindeki havalandırmayı sonuna kadar açın. Yüzüne vuran soğuk hava mide bulantısını hafifletir.

  • Odak Değiştirme: Kitap okumak veya film izlemek gibi beynini başka bir işle meşgul etmek en iyi savunma yöntemlerinden biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın