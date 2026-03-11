Bir Kadın Uçakta Saç Ektiren İki Yolcu Yüzünden Nasıl Yerinin Değiştirilmesini İstediğini Anlattı

Bildiğiniz üzere ülkemiz saç ektirme operasyonlarıyla meşhur. Dünyanın dört bir yanından insanlar saç ektirmek için ülkemize geliyor. Bu yüzden pek çok otel, restoran ve AVM'de saç ekimi işlemi yaptırmış insanlarla karşılaşabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan 'İspanya'da hiç kel kalmayacak' paylaşımı İspanya'da bir televizyon kanalında bile yer almıştı.

Bir kadın bindiği uçakta, saç ektirme işlemi yaptırmış iki kişi yüzünden nasıl bayılma tehlikesi geçirdiğini anlattı. Yerinin değiştirilmesini talep eden kadın yaşadığı süreci paylaştı.