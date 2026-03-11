Saç Ekimi Tarih Olabilir! Bilim İnsanları Laboratuvarda Saç Kökü Büyüttü
Saç dökülmesi, milyonlarca insanın yıllardır mücadele ettiği sorunlardan biri. Çoğu kişi çözüm olarak saç ekimi yaptırıyor ya da dökülmeyi yavaşlatan ilaçlar kullanıyor. Ancak kaybolan saç köklerini tamamen geri getiren yöntem henüz geliştirilmedi. Bilim dünyasında yapılan yeni araştırma ise dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ABD ve Japonya’daki bilim insanları, laboratuvar ortamında doğal şekilde büyüyebilen saç kökleri üretmeyi başardı.
Yıllardır denenen yöntemler vardı ama saç kökleri gerçek saç gibi davranmıyordu.
Araştırmacılar eksik kalan kritik hücre türünü ekleyince tablo değişti.
