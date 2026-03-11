Saç Ekimi Tarih Olabilir! Bilim İnsanları Laboratuvarda Saç Kökü Büyüttü

Laboratuvarda saç kökü üretme fikri aslında yeni değil. Bilim insanları uzun süredir iki temel hücre türünü kullanarak saç kökü oluşturmayı deniyordu. Epitel kök hücreleri saçın kendisini üretirken dermal papilla hücreleri saçın ne zaman büyüyeceğini belirleyen sinyalleri gönderiyor. Teoride her şey mantıklı görünüyordu. Ancak pratikte ortaya çıkan kökler gerçek saç kökleri gibi çalışmıyordu.

En büyük problem çevre dokuyla bağlantı kuramamasıydı. Laboratuvarda oluşturulan yapılar saç kökü formuna benzese de doğal saç büyüme döngüsünü sürdüremiyordu. Çoğu deneyde kökün işlev kazanması için önce deriye nakledilmesi gerekiyordu. Yani gerçek anlamda çalışan saç kökü üretimi hala çözülememiş bir problem olarak kalıyordu.