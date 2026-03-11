onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Saç Ekimi Tarih Olabilir! Bilim İnsanları Laboratuvarda Saç Kökü Büyüttü

Saç Ekimi Tarih Olabilir! Bilim İnsanları Laboratuvarda Saç Kökü Büyüttü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 13:29

Saç dökülmesi, milyonlarca insanın yıllardır mücadele ettiği sorunlardan biri. Çoğu kişi çözüm olarak saç ekimi yaptırıyor ya da dökülmeyi yavaşlatan ilaçlar kullanıyor. Ancak kaybolan saç köklerini tamamen geri getiren yöntem henüz geliştirilmedi. Bilim dünyasında yapılan yeni araştırma ise dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ABD ve Japonya’daki bilim insanları, laboratuvar ortamında doğal şekilde büyüyebilen saç kökleri üretmeyi başardı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır denenen yöntemler vardı ama saç kökleri gerçek saç gibi davranmıyordu.

Yıllardır denenen yöntemler vardı ama saç kökleri gerçek saç gibi davranmıyordu.

Laboratuvarda saç kökü üretme fikri aslında yeni değil. Bilim insanları uzun süredir iki temel hücre türünü kullanarak saç kökü oluşturmayı deniyordu. Epitel kök hücreleri saçın kendisini üretirken dermal papilla hücreleri saçın ne zaman büyüyeceğini belirleyen sinyalleri gönderiyor. Teoride her şey mantıklı görünüyordu. Ancak pratikte ortaya çıkan kökler gerçek saç kökleri gibi çalışmıyordu.

En büyük problem çevre dokuyla bağlantı kuramamasıydı. Laboratuvarda oluşturulan yapılar saç kökü formuna benzese de doğal saç büyüme döngüsünü sürdüremiyordu. Çoğu deneyde kökün işlev kazanması için önce deriye nakledilmesi gerekiyordu. Yani gerçek anlamda çalışan saç kökü üretimi hala çözülememiş bir problem olarak kalıyordu.

Araştırmacılar eksik kalan kritik hücre türünü ekleyince tablo değişti.

Araştırmacılar eksik kalan kritik hücre türünü ekleyince tablo değişti.

Yeni çalışmada bilim insanları denkleme üçüncü hücre türünü dahil etti. Mezenkimal hücreler olarak bilinen hücreler, saç kökünü çevreleyen dokunun oluşmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda saç büyümesinin gerçekleştiği en kritik bölge olan 'bulge' alanının stabil kalmasını sağlıyor.

Deneylerde hücre türü sürecin en başında eklenince laboratuvarda üretilen kökler çevre dokuyla bağlantı kurmayı başardı. Daha da önemlisi doğal saç kökleri gibi büyüme döngüsüne girdi. Yani saçın uzama, dinlenme ve dökülme evreleri laboratuvar ortamında da gözlemlendi.

Araştırmanın henüz insanlarda denenmediğini söylemek gerekiyor. Tüm deneyler fareler üzerinde gerçekleştirildi. İnsan derisine güvenli şekilde uygulanabilmesi için ölçeklendirme ve klinik test süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Yine de bilim insanları saç köklerinin yeniden üretilebilmesi konusunda ilk kez gerçekçi bir yol haritasının ortaya çıktığını düşünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın