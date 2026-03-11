onedio
Bir Köylü Akşam Yemeği İçin Hazırladığı Ördeğin Midesinde Altın Buldu

Gökçe Cici
11.03.2026 - 12:12

Çin’in Hunan eyaletinde yaşanan ilginç keşif kısa sürede dikkat çekti. Kesim için hazırlanan ördeğin midesinde küçük altın parçacıkları bulundu. Keşif, bölgedeki eski altın yataklarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar durumu doğa ve jeoloji açısından açıklamaya çalışıyor. Sosyal medyada ise olay oldukça merak uyandırdı.

Hunan’da kesim sırasında fark edilen altın parçacıkları herkesi şaşırttı.

Olay, şubat ayında Çin’in Hunan eyaletine bağlı Longhui ilçesinde yaşandı. Liu soyadlı köylü, kesim hazırlığı yaptığı ördeğin midesinde küçük metal parçacıkları fark etti. Daha sonra yapılan testlerde parçacıkların gerçekten altın olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 gram ağırlığındaki altın parçalarının değeri 12 bin yuan civarında hesaplandı. Liu’nun babası keşfi 'yılın uğurlu işareti' olarak yorumladı.

Köyde yetiştirilen ördekler gün içinde açık alanda dolaşıyor ve nehir kıyısında besleniyor. Bölgeden geçen Chenshui Nehri geçmişte altın yataklarıyla biliniyordu. Liu’ya göre ördekler nehir kıyısındaki çamurla birlikte altın içeren toprak parçalarını yutmuş olabilir. Uzmanlar ise altının canlı organizmalar tarafından sindirilemediğini ve genellikle sindirim sisteminden zarar vermeden geçip gittiğini söylüyor.

Bölgenin altın geçmişi olayın neden mümkün olduğunu açıklıyor.

Longhui ilçesinden geçen Chenshui Nehri, özellikle 1970’lerden 1990’lara kadar altın arayıcılarının yoğun ilgisini çekmişti. O yıllarda nehir kıyısında yapılan kum yıkama faaliyetleri sayesinde birçok kişi küçük miktarlarda altın parçacıkları buldu. Zamanla kontrolsüz arama faaliyetleri artınca özel altın madenciliği yasaklandı.

Yetkililer yine de nehir çevresindeki toprakta altın parçacıklarının bulunmasının şaşırtıcı sayılmadığını belirtiyor. Geçen yıl aynı bölgede kum yıkama sırasında 10 gramdan fazla altın bulunmuştu. Çin yasalarına göre yer altı kaynaklarının tamamı devlete ait kabul ediliyor. Ördeğin midesinden çıkan altının mülkiyeti konusunda nasıl bir karar verileceği ise henüz net değil.

