Bir Köylü Akşam Yemeği İçin Hazırladığı Ördeğin Midesinde Altın Buldu

Olay, şubat ayında Çin’in Hunan eyaletine bağlı Longhui ilçesinde yaşandı. Liu soyadlı köylü, kesim hazırlığı yaptığı ördeğin midesinde küçük metal parçacıkları fark etti. Daha sonra yapılan testlerde parçacıkların gerçekten altın olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 gram ağırlığındaki altın parçalarının değeri 12 bin yuan civarında hesaplandı. Liu’nun babası keşfi 'yılın uğurlu işareti' olarak yorumladı.

Köyde yetiştirilen ördekler gün içinde açık alanda dolaşıyor ve nehir kıyısında besleniyor. Bölgeden geçen Chenshui Nehri geçmişte altın yataklarıyla biliniyordu. Liu’ya göre ördekler nehir kıyısındaki çamurla birlikte altın içeren toprak parçalarını yutmuş olabilir. Uzmanlar ise altının canlı organizmalar tarafından sindirilemediğini ve genellikle sindirim sisteminden zarar vermeden geçip gittiğini söylüyor.