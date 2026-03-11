onedio
Bilim İnsanları 200 Bin İnsan Nöronuna Doom Oyununu Oynattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 11:42

Bilgisayarların oyun oynadığını görmek artık kimseyi şaşırtmıyor. Yapay zeka yıllardır satrançtan strateji oyunlarına kadar pek çok alanda insanları geride bırakıyor. Ancak bilim dünyası sınırı biraz daha ileri taşıdı. Araştırmacılar, insan beyin hücrelerinden oluşan bir sistemi klasik FPS oyunu Doom oynaması için eğitti. 

İnsan nöronlarından oluşan biyolojik bilgisayar Doom oynamayı öğrendi

Avustralyalı girişim Cortical Labs, insan beyin hücrelerinden oluşan biyolojik bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar laboratuvarda üretilen nöronları mikroelektrot dizileri üzerine yerleştirerek dijital ortamla iletişim kurabilen bir yapı geliştirdi. Elektrik sinyalleri gönderip alabilen sistem sayesinde hücreler ekrandaki hareketlere tepki verebiliyor.

Araştırma ekibi daha önce benzer sistemi Pong oyunu için kullanmıştı. O deneyde yaklaşık 800 bin nöron görev almıştı. Yeni çalışmada ise yalnızca yaklaşık 200 bin nöron kullanıldı. Hücre sayısı dörtte bire düşmesine rağmen sistem çok daha karmaşık bir oyun olan Doom ile etkileşime girebildi.

Python arayüzü sayesinde nöronları programlamak mümkün hale geldi

Deneyin en dikkat çekici taraflarından biri 'Cortical Cloud' adı verilen arayüz. Geliştiriciler bu sistem sayesinde biyolojik bilgisayarı Python üzerinden kontrol edebiliyor. Böylece laboratuvar ortamında yetiştirilen nöronlarla çalışan sistemler daha erişilebilir hale geliyor.

Bağımsız araştırmacı Sean Cole, geliştirilen API sayesinde hücreleri Doom oynayacak şekilde eğitmeyi yaklaşık bir hafta içinde başardı. Daha önce benzer deneyler yıllar süren çalışmalar gerektiriyordu. Yeni arayüz, biyolojik bilgisayarların yazılım geliştirme dünyasına açılan ilk ciddi kapılardan biri olarak görülüyor.

Biyolojik bilgisayarlar enerji verimliliği sayesinde dikkat çekiyor

Modern bilgisayar çipleri saniyede trilyonlarca işlem yapabiliyor. Ancak insan beyni farklı bir avantaj sunuyor. Yaklaşık 20 watt enerjiyle çalışan beyin, karmaşık hesaplamaları inanılmaz verimlilikle gerçekleştirebiliyor. Aynı kapasiteyi silikon tabanlı süper bilgisayarlarla simüle etmek ise dev enerji tüketimi ve büyük soğutma sistemleri gerektiriyor.

Araştırmada kullanılan CL-1 adlı biyolojik bilgisayar çipi, insan kök hücrelerinden elde edilen nöronları yüksek yoğunluklu mikroelektrot dizileriyle birleştiriyor. Hücreler zaman içinde bağlantılarını yeniden düzenleyerek öğrenme süreci geliştiriyor. Bilim insanları bu sürece “sinaptik plastisite” adını veriyor.

Araştırmacılara göre asıl heyecan verici taraf canlı hücrelerin karmaşık ve belirsiz ortamlara adapte olabilmesi. Gelecekte benzer biyolojik bilgisayarların robot kollarını kontrol etmek, adaptif makineler geliştirmek veya yeni nesil hibrit bilgisayar sistemleri oluşturmak için kullanılabileceği düşünülüyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
