Bilim İnsanları 200 Bin İnsan Nöronuna Doom Oyununu Oynattı

Avustralyalı girişim Cortical Labs, insan beyin hücrelerinden oluşan biyolojik bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar laboratuvarda üretilen nöronları mikroelektrot dizileri üzerine yerleştirerek dijital ortamla iletişim kurabilen bir yapı geliştirdi. Elektrik sinyalleri gönderip alabilen sistem sayesinde hücreler ekrandaki hareketlere tepki verebiliyor.

Araştırma ekibi daha önce benzer sistemi Pong oyunu için kullanmıştı. O deneyde yaklaşık 800 bin nöron görev almıştı. Yeni çalışmada ise yalnızca yaklaşık 200 bin nöron kullanıldı. Hücre sayısı dörtte bire düşmesine rağmen sistem çok daha karmaşık bir oyun olan Doom ile etkileşime girebildi.