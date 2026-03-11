Bilim İnsanları 200 Bin İnsan Nöronuna Doom Oyununu Oynattı
Bilgisayarların oyun oynadığını görmek artık kimseyi şaşırtmıyor. Yapay zeka yıllardır satrançtan strateji oyunlarına kadar pek çok alanda insanları geride bırakıyor. Ancak bilim dünyası sınırı biraz daha ileri taşıdı. Araştırmacılar, insan beyin hücrelerinden oluşan bir sistemi klasik FPS oyunu Doom oynaması için eğitti.
İnsan nöronlarından oluşan biyolojik bilgisayar Doom oynamayı öğrendi
Python arayüzü sayesinde nöronları programlamak mümkün hale geldi
Biyolojik bilgisayarlar enerji verimliliği sayesinde dikkat çekiyor
