İstanbul TOKİ Listeleri Yayında: Başvurusu Kabul Edilenler ve Reddedilenler Açıklandı!

TOKİ tarafından resmi tarih henüz ilan edilmedi. Ancak İstanbul TOKİ kuralarının Mart ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul’un devasa başvuru hacmi nedeniyle kura çekimlerinin ilçe ilçe bölünerek birkaç güne yayılması planlanıyor. Resmi takvim henüz ilan edilmese de adayların gözü kulağı önümüzdeki günlerde yapılacak 'noter huzurunda canlı yayın' duyurusunda.