İstanbul TOKİ Listeleri Yayında: Başvurusu Kabul Edilenler ve Reddedilenler Açıklandı!
Milyonların beklediği 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul için kritik eşiğe gelindi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul konut başvuralarına dair listeyi yayımladı. Listede başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler yer aldı. TOKİ konut başvurusunda bulunan binlerce aday 'İstanbul TOKİ kura tarihi ne zaman? İstanbul kurası ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar!
TOKİ İstanbul kurası için kabul edilen ve reddedilen isimler belli oldu.
TOKİ İstanbul kurası ne zaman?
TOKİ İstanbul isim listesi sorgulama ekranı!
