İstanbul TOKİ Listeleri Yayında: Başvurusu Kabul Edilenler ve Reddedilenler Açıklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 11:47

Milyonların beklediği 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul için kritik eşiğe gelindi.  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul konut başvuralarına dair listeyi yayımladı. Listede başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler yer aldı. TOKİ konut başvurusunda bulunan binlerce aday 'İstanbul TOKİ kura tarihi ne zaman? İstanbul kurası ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar!

TOKİ İstanbul kurası için kabul edilen ve reddedilen isimler belli oldu.

TOKİ İstanbul kura başvuruları için yeni adım atıldı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği kabul ve ret listeleri resmi sistem üzerinden yayına alındı. İncelemeler sonucunda, başvuru şartlarını taşıyan adaylar 'hak sahipliği kurası' için yeşil ışık aldı. Adaylar, başvuru numaraları ve T.C. kimlik numaralarının ilk 3 hanesi ile TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden durumlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ İstanbul kurası ne zaman?

TOKİ tarafından resmi tarih henüz ilan edilmedi. Ancak İstanbul TOKİ kuralarının Mart ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul’un devasa başvuru hacmi nedeniyle kura çekimlerinin ilçe ilçe bölünerek birkaç güne yayılması planlanıyor. Resmi takvim henüz ilan edilmese de adayların gözü kulağı önümüzdeki günlerde yapılacak 'noter huzurunda canlı yayın' duyurusunda.

TOKİ İstanbul isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul Sosyal Konut Projesi başvuru listesine ulaşmak için tıklayın.

Listenin geri kalanı için tıklayabilirsiniz:

Şehit Kategorisi Kura Listesi

Engelli Kategorisi Kura Listesi

Emekli Kategorisi Kura Listesi

Genç Kategorisi Kura Listesi

Üç Çocuk ve Üzeri Kura Listesi

Başvuru Numarası 000002-0324325 Arasında Olanlar

Başvuru Numarası 0324327-1421401 Arasında Olanlar

Başvuru Numarası 421406-2013507 Arasında Olanlar

Başvuru Numarası 2013509-2689356 Arasında Olanlar

Başvurusu Reddedilenler

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
