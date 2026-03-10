Yatırım Uzmanı İslam Memiş Altının Yükselişi İçin "Hazır Olun" Açıklamasında Bulundu

Hafta başında 5 bin 420 dolarken geri dönen ve 5 bin dolara kadar gerileyen altın için “alım fırsatı” olduğunu söyleyen İslam Memiş, bu yıl altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini söyledi.

5 bin 200 dolar seviyesindeki altının hâlâ ucuz olduğunu söyleyen Memiş, savaş risklerinin hâlâ devam ettiğini ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle enflasyonun artacağını, bu nedenle altının yükseliş trendinin devam etmesini beklediğini ifade etti.