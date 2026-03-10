onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yatırım Uzmanı İslam Memiş Altının Yükselişi İçin "Hazır Olun" Açıklamasında Bulundu

Yatırım Uzmanı İslam Memiş Altının Yükselişi İçin "Hazır Olun" Açıklamasında Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 19:48

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savaş neredeyse bitti” açıklaması sonrasında petrol fiyatları gerilemiş ve altının ons fiyatı 5 bin 232 dolara kadar yükselmişti. Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini belirterek savaş sonrasında kalıcı bir yükseliş beklediğini söyledi. Memiş, altında yıl sonu için hedefin 6 bin dolar olduğunu ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altının ons fiyatı günü 5 bin 232 dolardan kapatırken, Türkiye’de gram altın ise 7 bin 404 liraya kadar yükseldi.

Altının ons fiyatı günü 5 bin 232 dolardan kapatırken, Türkiye’de gram altın ise 7 bin 404 liraya kadar yükseldi.

Hafta başında 5 bin 420 dolarken geri dönen ve 5 bin dolara kadar gerileyen altın için “alım fırsatı” olduğunu söyleyen İslam Memiş, bu yıl altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini söyledi.

5 bin 200 dolar seviyesindeki altının hâlâ ucuz olduğunu söyleyen Memiş, savaş risklerinin hâlâ devam ettiğini ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle enflasyonun artacağını, bu nedenle altının yükseliş trendinin devam etmesini beklediğini ifade etti.

Altın fiyatları ne zaman yükselir?

Altın fiyatları ne zaman yükselir?

Yatırım Uzmanı İslam Memiş, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sona ermesi ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş beklediğini söyledi.

Yıl sonu beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında 6.000 dolar seviyesinin zirve olabileceğini ifade etti. Gram altın için ise 10.000 TL seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, bu tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi.

İÇERİKTE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın