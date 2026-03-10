Yatırım Uzmanı İslam Memiş Altının Yükselişi İçin "Hazır Olun" Açıklamasında Bulundu
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savaş neredeyse bitti” açıklaması sonrasında petrol fiyatları gerilemiş ve altının ons fiyatı 5 bin 232 dolara kadar yükselmişti. Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini belirterek savaş sonrasında kalıcı bir yükseliş beklediğini söyledi. Memiş, altında yıl sonu için hedefin 6 bin dolar olduğunu ifade etti.
Altının ons fiyatı günü 5 bin 232 dolardan kapatırken, Türkiye’de gram altın ise 7 bin 404 liraya kadar yükseldi.
Altın fiyatları ne zaman yükselir?
