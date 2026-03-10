onedio
Balkon Mevsimini Açtıran Keyifli Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.03.2026 - 20:30

Güneş yüzünü gösterdi, o tozlu balkon sandalyeleri silindi, saksılara taze çiçekler ekildi... Evet, resmen Balkon mevsimi açılmıştır! ☀️

İster buzlu kahveni yudumla, ister dostlarını topla o daracık ama dünyanın en keyifli alanına kurul. Ortamı bir anda Ege kasabasına ya da huzurlu bir gün batımına çevirecek, 'hayat varmış' dedirten 15 şarkılık listemiz hazır.

İşte komşuları rahatsız etmeden (veya onları da dansa kaldırarak) dinleyeceğin o liste:

1. Jakuzi - İstediğin Gibi Kullan

Bak bu şarkı tam bir 'akşamüstü güneşi' şarkısı. Hani o turuncu ışık balkonun demirlerine vurur ya... Synth-pop’un o retro havası seni alıyor, 80’lerin havalı bir film sahnesine bırakıyor.

2. Adamlar - Zombi

Balkonda pineklemekten sıkılıp biraz omuz sallamak istersen Adamlar imdadına yetişiyor. Ritim o kadar tatlı ki, elinde olmadan ayağınla tempo tutmaya başlıyorsun.

3. Mild High Club - Homage

Bu şarkı çalmaya başladığı an balkonun etrafına sanki görünmez bir huzur kalkanı örülüyor. Saykodelik ama yormayan, aşırı gevşeten bir havası var. Gözlerini kapat, sanki balkonun altında deniz varmış gibi hisset.

4. Balthazar - Bunker

Belçikalı abilerimiz bu işi biliyor. O meşhur bas yürüyüşü ve vokal... Balkonda sevgilinle ya da en yakın arkadaşınla otururken fonda bu çalsın, ortamın karizması bir anda %200 artıyor.

5. Islandman - Agit

Balkonu bir anda Ege’nin gizli bir koyuna ışınlıyoruz. Elektro-bağlama ve modern beatler...

6. Glass Animals - Gooey

Biraz tropikal, biraz yapış yapış bir yaz akşamı şarkısı. Hani o çok sıcak günlerin akşamında hafif bir esinti çıkar ya, işte o anın şarkısı bu.

7. Metronomy - The Look

Bu şarkıyı duyunca yerinde durabilen varsa helal olsun! O ikonik klavye sesi geldiği an, balkon bir anda Berlin’de küçük bir kulüp balkonuna dönüşüyor.

8. Aga B - Alışır

Balkonun şehre mi bakıyor? Egzoz dumanı, korna sesi falan mı var? Aç bu şarkıyı, o kaosun bile ne kadar ritmik olduğunu fark et.

9. Palace - Live Well

Şimdi biraz duygulara hitap edelim. Hafif yankılı gitarlar, hüzünlü ama umut dolu bir vokal. Özellikle yağmur sonrası balkonda o toprak kokusunu içene çekerken dinlemek lazım.

10. Mavi Işıklar - İyi Düşün Taşın

Hadi biraz da nostalji! 60’ların o enerjik rock'n roll havasını balkona taşıyoruz. Bu şarkı çalarken asık suratlı kalmak imkansız. Anne-baban duysa onlar da gelir eşlik eder, o kadar garanti bir neşe kaynağı.

11. Lalalar - Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder

Balkonun 'anarşist' tarafı burası! Biraz karanlık ama aşırı dans ettiren bir vibe. Saykodelik tınılar ve funk ritimleriyle 'ben farklıyım' diyen bir balkonun olmazsa olmazı.

12. Men I Trust - Tailwhip

Yumuşacık, lo-fi, hayaller kurduran bir parça. Eğer balkonda kitap okuyacaksan ya da sadece uzaklara dalıp gideceksen bu şarkı senin en iyi arkadaşın olacak. Huzur point: 10/10.

13. Barış Manço - Eğri Eğri Doğru Doğru

Ve tabii ki finali bir efsaneyle, Barış abimizle yapıyoruz. Ama öyle çok bilindik olanlarla değil, daha groove, daha funk kokan bir parçasıyla.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
