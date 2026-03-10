Balkon Mevsimini Açtıran Keyifli Şarkılar
Güneş yüzünü gösterdi, o tozlu balkon sandalyeleri silindi, saksılara taze çiçekler ekildi... Evet, resmen Balkon mevsimi açılmıştır! ☀️
İster buzlu kahveni yudumla, ister dostlarını topla o daracık ama dünyanın en keyifli alanına kurul. Ortamı bir anda Ege kasabasına ya da huzurlu bir gün batımına çevirecek, 'hayat varmış' dedirten 15 şarkılık listemiz hazır.
İşte komşuları rahatsız etmeden (veya onları da dansa kaldırarak) dinleyeceğin o liste:
1. Jakuzi - İstediğin Gibi Kullan
2. Adamlar - Zombi
3. Mild High Club - Homage
4. Balthazar - Bunker
5. Islandman - Agit
6. Glass Animals - Gooey
7. Metronomy - The Look
8. Aga B - Alışır
9. Palace - Live Well
10. Mavi Işıklar - İyi Düşün Taşın
11. Lalalar - Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder
12. Men I Trust - Tailwhip
13. Barış Manço - Eğri Eğri Doğru Doğru
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
