Balkon Mevsimini Açtıran Keyifli Şarkılar

Güneş yüzünü gösterdi, o tozlu balkon sandalyeleri silindi, saksılara taze çiçekler ekildi... Evet, resmen Balkon mevsimi açılmıştır! ☀️

İster buzlu kahveni yudumla, ister dostlarını topla o daracık ama dünyanın en keyifli alanına kurul. Ortamı bir anda Ege kasabasına ya da huzurlu bir gün batımına çevirecek, 'hayat varmış' dedirten 15 şarkılık listemiz hazır.

İşte komşuları rahatsız etmeden (veya onları da dansa kaldırarak) dinleyeceğin o liste: