Sosyal Medya Detayı Ele Verdi: Sueda Uluca ve Berkcan Güven Barıştı mı?
Bir dönem aşk yaşadıkları konuşulan Sueda Uluca ve Berkcan Güven’in yollarını ayırdığı düşünülüyordu. Ancak ikilinin aynı yerden yaptığı paylaşımlar “barıştılar mı?” sorusunu gündeme getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, hayatımıza girer girmez milyonların favorisi olmayı başardı.
Sueda Uluca’nın adı bir süre önce YouTuber Berkcan Güven’le anılmaya başlamıştı.
Ancak görünen o ki Berkcan Güven’in geri döndüğü tek şey YouTube değilmiş!
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
