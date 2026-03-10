onedio
Sosyal Medya Detayı Ele Verdi: Sueda Uluca ve Berkcan Güven Barıştı mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 20:41

Bir dönem aşk yaşadıkları konuşulan Sueda Uluca ve Berkcan Güven’in yollarını ayırdığı düşünülüyordu. Ancak ikilinin aynı yerden yaptığı paylaşımlar “barıştılar mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, hayatımıza girer girmez milyonların favorisi olmayı başardı.

Sosyal medyada yakaladıkları büyük etkileşim, sahne enerjileri ve samimi halleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest üyelerinin her biri farklı karakterleriyle dikkat çekiyor. 

Grubun her üyesinin ayrı bir fan kitlesi bulunurken, kızların enerjisi ve dostlukları da sık sık konuşuluyor. 

Manifest’in en küçük, en esprili ve en tatlı üyelerinden biri olarak görülen Sueda Uluca ise özellikle vlog’larda sergilediği doğal tavırları ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Hayranları tarafından oldukça sevilen Sueda, bir süre önce özel hayatıyla gündeme gelmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Sueda Uluca’nın adı bir süre önce YouTuber Berkcan Güven’le anılmaya başlamıştı.

Aynı sektörde üretim yapan iki isim olan Sueda Uluca ve Berkcan Güven’in aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkilerini çok göz önünde yaşamayan ikilinin bir süre sonra yollarını ayırdığı konuşulmuş, Sueda’nın da bu defteri kapattığı düşünülmüştü.

Öte yandan Berkcan Güven de geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından YouTube’a geri dönerek takipçilerine sürpriz yapmıştı. Yeni videosuyla yeniden gündeme gelen Berkcan’ın dönüşü sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Ancak görünen o ki Berkcan Güven’in geri döndüğü tek şey YouTube değilmiş!

Geçtiğimiz saatlerde Berkcan Güven ve Sueda Uluca’nın birebir aynı yerden hikaye paylaşması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin paylaşımlarındaki konum ve manzaranın neredeyse aynı olması sosyal medyada kısa sürede fark edildi.

Bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte X kullanıcıları da hemen yorum yapmaya başladı. “Ex’ten next olmuş” yorumlarının yükseldiği paylaşımlar sonrası ikilinin yeniden barıştığı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya dedektifleri konunun peşini bırakacağa benzemiyor!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
