Neler Oluyor? Miley Cyrus Gaziantepli Hayranlarını Heyecanlandırdı!

Listede yer alan bilgilere göre ünlü şarkıcının yarın, yani 11 Mart’ta saat 13.00’te Gaziantep’te bir konser vereceği gözüküyor!🤣

O kadar ki biletlere yönlendiren bir link bile var...

Elbette bu durumun gerçek bir konser olma ihtimali oldukça düşük. Büyük ihtimalle Spotify’daki etkinlik bilgilerinin başka platformlardan otomatik çekilmesi sırasında oluşan küçük bir sistem hatası ya da yanlış eşleşme söz konusu.

Yine de bizim eğlencemize engel değil tabii! Durumu fark eden X kullanıcıları her zamanki gibi beklenen performansı verdi ve yerinde duramadı! Miley Cyrus'un hemen yarın Gaziantep'te öğle vakti konser vermesi ihtimali yetti de arttı bile.