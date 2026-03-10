onedio
article/comments
article/share
Neler Oluyor? Miley Cyrus Gaziantepli Hayranlarını Heyecanlandırdı!

Neler Oluyor? Miley Cyrus Gaziantepli Hayranlarını Heyecanlandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 18:22

Miley Cyrus’un Spotify’daki konser takviminde görünen 11 Mart Gaziantep konseri sosyal medyayı karıştırdı. Bilgiyi fark eden X kullanıcıları durumu kısa sürede goygoya çevirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Miley Cyrus, yıllardır hem müzik kariyeri hem de sahne performanslarıyla gündemden düşmeyen yıldızlardan biri.

Kariyerine Disney Channel’da yayınlanan Hannah Montana dizisiyle başlayan Miley Cyrus, kısa sürede dünya çapında bir pop yıldızına dönüşmeyi başardı.

“Wrecking Ball”, “Flowers”, “Party in the U.S.A.” gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Cyrus, güçlü vokali ve sahne enerjisiyle müzik dünyasında kendine özel bir yer edinmiş durumda. 

Özel hayatı, tarz değişimleri ve cesur çıkışlarıyla sık sık magazin gündemine de konu olan ünlü şarkıcı, son dönemde ise Disney'de 24 Mart'ta yayınlanacak 'Hannah Montana 20th Anniversary Special' için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. 

Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek türden bir tuhaflık yüzünden!

Geçtiğimiz saatlerde Miley Cyrus’un Spotify sayfasındaki konser programını inceleyen bazı kullanıcılar, oldukça ilginç bir detay fark etti.

Listede yer alan bilgilere göre ünlü şarkıcının yarın, yani 11 Mart’ta saat 13.00’te Gaziantep’te bir konser vereceği gözüküyor!🤣

O kadar ki biletlere yönlendiren bir link bile var...

Elbette bu durumun gerçek bir konser olma ihtimali oldukça düşük. Büyük ihtimalle Spotify’daki etkinlik bilgilerinin başka platformlardan otomatik çekilmesi sırasında oluşan küçük bir sistem hatası ya da yanlış eşleşme söz konusu.

Yine de bizim eğlencemize engel değil tabii! Durumu fark eden X kullanıcıları her zamanki gibi beklenen performansı verdi ve yerinde duramadı! Miley Cyrus'un hemen yarın Gaziantep'te öğle vakti konser vermesi ihtimali yetti de arttı bile.

