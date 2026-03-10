Testi Pozitif Çıkan Edis'ten İlk Açıklama Geldi

Adının karıştığı süreçle ilgili test sonucunun pozitif çıktığının ortaya çıkmasının ardından Edis, Instagram hesabından uzun bir açıklama paylaşarak yaşananlara ilişkin düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar,

Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.

T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

Hukuka olan güvenim tamdır.

“Neden” ve “nasıl” gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim.

Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim.

Edis”