Haberler
Magazin
Testi Pozitif Çıkan Edis'ten İlk Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 17:05

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Edis’in test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Edis, hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla yıllardır magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.

Edis, geçtiğimiz günlerde yürütülen bir operasyon kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. 

Uzun zamandır planladığı tatilini yarıda kesip en kısa sürede ülkeye döneceğini duyuran Edis, 'Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun' ifadelerini kullanmıştı. 

Olay kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, gözler ise yapılacak test sonuçlarına çevrilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Edis'in testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Adının karıştığı süreçle ilgili test sonucunun pozitif çıktığının ortaya çıkmasının ardından Edis, Instagram hesabından uzun bir açıklama paylaşarak yaşananlara ilişkin düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Merhabalar,

Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.

T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

Hukuka olan güvenim tamdır.

“Neden” ve “nasıl” gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim.

Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim.

Edis”

