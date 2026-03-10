onedio
İzi Kireci Yok Ediyor! Camları İz Bırakmadan Parlatan 4 Malzemeli Karışım

Gökçe Cici
10.03.2026 - 17:51

Cam temizliği çoğu kişi için zahmetli işlerden sayılıyor. Silersiniz, kurular ama ardından camda izler kalır. Özellikle sert su lekeleri ve parmak izleri işi daha da zorlaştırır. Üstelik güçlü kimyasal ürünler kullanmak istemeyenlerin sayısı giderek artıyor. Temizlik içerikleriyle tanınan Mama Mila adıyla bilinen Chantel Mila, camları izsiz parlatan ev yapımı karışımı sosyal medyada paylaştı.

TikTok’ta viral olan cam temizleme karışımı yalnızca 4 malzemeden oluşuyor

Tarif oldukça basit. Bir kovaya dört bardak su, dört bardak beyaz sirke, çeyrek bardak bulaşık deterjanı ve çeyrek bardak izopropil alkol ekleniyor. Karışım hazır hale geldiğinde cam yüzeyine uygulanıyor ve ardından temiz bezle siliniyor. Chantel Mila’ya göre sirke ve deterjan birlikte çalışarak cam yüzeyindeki kir, yağ ve parmak izlerini çözüyor.

Karışımdaki asıl kritik malzeme ise izopropil alkol. Alkol, cam yüzeyinde kalan sıvının çok daha hızlı buharlaşmasına yardımcı oluyor. Hızlı kuruma gerçekleştiği için cam üzerinde su lekesi ya da çizgi şeklinde izler oluşmuyor. Ev temizliğinde uzun süredir kullanılan sirke ise asidik yapısı sayesinde cam üzerinde biriken kir tabakasını çözüyor ve doğal temizlik alternatifi sunuyor.

Karışımın etkili olabilmesi için oranlara dikkat etmek gerekiyor

Temizlik uzmanlarına göre sirke güçlü temizleyici olsa da fazla kullanıldığında cam yüzeyinde mat görüntü oluşturabiliyor. Özellikle güneşsiz havalarda yapılan temizlikte camlar hafif puslu görünebiliyor. O nedenle tarifteki oranları korumak önemli.

Bulaşık deterjanı ise cam yüzeyinde suyun eşit şekilde yayılmasına yardımcı oluyor. Su damlacıkları oluşmadığı için kuruma sonrası iz oluşma ihtimali azalıyor. Aynı yöntem, camlarda oluşan buhar ve yoğuşmayı geçici olarak azaltmak için de kullanılabiliyor.

İzopropil alkol karışıma eklendiğinde cam yüzeyindeki sıvı daha hızlı buharlaşıyor. Böylece temizlik sonrası kalan nem minimuma iniyor.

