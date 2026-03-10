İzi Kireci Yok Ediyor! Camları İz Bırakmadan Parlatan 4 Malzemeli Karışım

Tarif oldukça basit. Bir kovaya dört bardak su, dört bardak beyaz sirke, çeyrek bardak bulaşık deterjanı ve çeyrek bardak izopropil alkol ekleniyor. Karışım hazır hale geldiğinde cam yüzeyine uygulanıyor ve ardından temiz bezle siliniyor. Chantel Mila’ya göre sirke ve deterjan birlikte çalışarak cam yüzeyindeki kir, yağ ve parmak izlerini çözüyor.

Karışımdaki asıl kritik malzeme ise izopropil alkol. Alkol, cam yüzeyinde kalan sıvının çok daha hızlı buharlaşmasına yardımcı oluyor. Hızlı kuruma gerçekleştiği için cam üzerinde su lekesi ya da çizgi şeklinde izler oluşmuyor. Ev temizliğinde uzun süredir kullanılan sirke ise asidik yapısı sayesinde cam üzerinde biriken kir tabakasını çözüyor ve doğal temizlik alternatifi sunuyor.