'Ölüm Tüneli' Olarak Biliniyor! Dünyanın En Karanlık Tünelinin İçinde Nefes Almak Bile Zor

'Ölüm Tüneli' Olarak Biliniyor! Dünyanın En Karanlık Tünelinin İçinde Nefes Almak Bile Zor

10.03.2026 - 14:26

Tacikistan’da yer alan Anzob Tüneli, dünyanın en tehlikeli kara yolu geçitlerinden biri olarak gösteriliyor. 5 kilometre uzunluğundaki geçit, yıllardır karanlığı ve zorlu koşullarıyla gündeme geliyor. Işıklandırma ve güçlü havalandırma sistemlerinin olmaması sürücüler için ciddi risk yaratıyor. Egzoz gazı yoğunluğu zaman zaman nefes almayı bile zorlaştırıyor. Yine de her gün binlerce araç, Anzob Tüneli’ni kullanıyor.

Tacikistan dağlarının ortasında, iki önemli şehri birbirine bağlayan karanlık geçit

Anzob Tüneli, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe ile ülkenin ikinci büyük şehri Hucend arasında yer alan M34 karayolunda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2.700 metre yükseklikteki dağlık bölgede inşa edilen yapı, yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip.

2006 yılında açılan geçidin temel amacı, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaktı. Sert iklim koşulları ve yüksek dağ geçitleri nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşım büyük sorun yaratıyordu. Tünel, ağır araç trafiğini hızlandırmak için inşa edildi ancak zaman içinde bambaşka bir ün kazandı.

Yerel halk ve sürücüler arasında Anzob Tüneli için kullanılan en yaygın lakap ise oldukça çarpıcı. Çoğu kişi burayı 'Ölüm Tüneli' olarak anıyor.

Işık yok, havalandırma yok... Sürücüler için tam anlamıyla bir kabus

Anzob Tüneli’nin en çok eleştirilen yönü ışıklandırma ve havalandırma eksikliği. İçeride neredeyse hiç aydınlatma bulunmuyor ve egzoz gazı yoğunluğu nedeniyle hava oldukça ağır hale geliyor. Uzmanlar, içerideki hava karışımının zaman zaman nefes almayı zorlaştıracak seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Egzoz dumanı, dar alan ve yoğun araç trafiği birleşince içeride gri bir sis oluşuyor. Görüş mesafesi düşüyor ve sürücüler çoğu zaman yalnızca far ışıklarıyla ilerleyebiliyor. Havayı hareketlendiren sistem ise yalnızca tek bir fanla sınırlı. Uzmanlara göre sistem, içerideki gazı dağıtmak için yeterli değil.

Trafik düzeni konusunda da durum pek iç açıcı sayılmaz. Yol çizgileri bulunmadığı için araçlar soldan, sağdan hatta ortadan ilerleyebiliyor. Sürücüler çoğu zaman karşıdan gelen araçları son anda fark ediyor.

Tünel içinde sürüş deneyimini zorlaştıran başka sorunlar da var

Yol yüzeyindeki büyük çukurlar araçlar için ciddi risk oluşturuyor. Hatta bazı sürücüler, yanlış noktadan geçildiğinde araçların neredeyse suya gömülebildiğini söylüyor.

Mühendislik hataları nedeniyle tünelin ortasına doğru ilerleyen bölümde su birikintileri oluşabiliyor. Yer yer küçük göletleri andıran alanlar ortaya çıkıyor. Özellikle ağır araçlar ve kamyonlar karanlıkta farlarını yakarak ilerlediğinde karşıdan gelen sürücüler için durum daha da tehlikeli hale geliyor.

2018 yılında kısmi bir yenileme çalışması yapıldı. Drenaj sistemleri geliştirildi ve bazı çukurlar onarıldı. Yine de uzmanlara göre tünelin güvenli hale gelmesi için daha kapsamlı düzenlemeler gerekiyor. Buna rağmen Anzob Tüneli hala Tacikistan’ın en önemli ulaşım hatlarından biri olmayı sürdürüyor.

