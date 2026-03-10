'Ölüm Tüneli' Olarak Biliniyor! Dünyanın En Karanlık Tünelinin İçinde Nefes Almak Bile Zor

Anzob Tüneli’nin en çok eleştirilen yönü ışıklandırma ve havalandırma eksikliği. İçeride neredeyse hiç aydınlatma bulunmuyor ve egzoz gazı yoğunluğu nedeniyle hava oldukça ağır hale geliyor. Uzmanlar, içerideki hava karışımının zaman zaman nefes almayı zorlaştıracak seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Egzoz dumanı, dar alan ve yoğun araç trafiği birleşince içeride gri bir sis oluşuyor. Görüş mesafesi düşüyor ve sürücüler çoğu zaman yalnızca far ışıklarıyla ilerleyebiliyor. Havayı hareketlendiren sistem ise yalnızca tek bir fanla sınırlı. Uzmanlara göre sistem, içerideki gazı dağıtmak için yeterli değil.

Trafik düzeni konusunda da durum pek iç açıcı sayılmaz. Yol çizgileri bulunmadığı için araçlar soldan, sağdan hatta ortadan ilerleyebiliyor. Sürücüler çoğu zaman karşıdan gelen araçları son anda fark ediyor.