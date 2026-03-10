'Ölüm Tüneli' Olarak Biliniyor! Dünyanın En Karanlık Tünelinin İçinde Nefes Almak Bile Zor
Tacikistan’da yer alan Anzob Tüneli, dünyanın en tehlikeli kara yolu geçitlerinden biri olarak gösteriliyor. 5 kilometre uzunluğundaki geçit, yıllardır karanlığı ve zorlu koşullarıyla gündeme geliyor. Işıklandırma ve güçlü havalandırma sistemlerinin olmaması sürücüler için ciddi risk yaratıyor. Egzoz gazı yoğunluğu zaman zaman nefes almayı bile zorlaştırıyor. Yine de her gün binlerce araç, Anzob Tüneli’ni kullanıyor.
Tacikistan dağlarının ortasında, iki önemli şehri birbirine bağlayan karanlık geçit
Işık yok, havalandırma yok... Sürücüler için tam anlamıyla bir kabus
Tünel içinde sürüş deneyimini zorlaştıran başka sorunlar da var
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
