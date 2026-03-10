İkinci El Kıyafet Pazarının “Vintage” Adı Altında Lüks Tüketime Dönüşmesinin İronik Öyküsü

Bir zamanlar idarelik ya da “atmaya kıyamadım” diye anılan kıyafetler bugün cam vitrinlerde, özel seçkilerde ve yüksek etiketlerle karşımıza çıkıyor. İkinci el pazarları artık ekonomik bir çözüm değil; statü, zevk ve hatta ayrıcalık göstergesi hâline geldi. Vintage kelimesi ise bu dönüşümün en kilit aktörü.

Peki nasıl oldu da tasarruf kültürü, lüks tüketimin yeni yüzüne dönüştü?