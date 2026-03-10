İkinci El Kıyafet Pazarının “Vintage” Adı Altında Lüks Tüketime Dönüşmesinin İronik Öyküsü
Bir zamanlar idarelik ya da “atmaya kıyamadım” diye anılan kıyafetler bugün cam vitrinlerde, özel seçkilerde ve yüksek etiketlerle karşımıza çıkıyor. İkinci el pazarları artık ekonomik bir çözüm değil; statü, zevk ve hatta ayrıcalık göstergesi hâline geldi. Vintage kelimesi ise bu dönüşümün en kilit aktörü.
Peki nasıl oldu da tasarruf kültürü, lüks tüketimin yeni yüzüne dönüştü?
İkinci el kıyafet, başlangıçta zorunlulukla ilişkilendiriliyordu.
Vintage etiketi, eski olanı hikâyeye dönüştürdü.
Nadirlik algısı, ikinci eli koleksiyon nesnesine çevirdi.
Sürdürülebilirlik söylemi, tüketimi meşrulaştıran bir kalkan oldu.
Sosyal medya, ikinci eli statü göstergesine dönüştürdü.
Fiyat yükseldikçe ikinci elin erişilebilirliği azalıyor.
İkinci el, tüketim karşıtı bir duruştan yeni bir tüketim biçimine evrildi.
