Kanser Riskini Azaltmaya Yardımcı 10 Alışkanlık

1. Alkol tüketimini azaltın

Uzmanlara göre alkol tüketimi en az altı farklı kanser türüyle ilişkilendiriliyor. Bunun nedeni, vücutta alkolün DNA’ya zarar verebilen asetaldehit adlı toksik bir maddeye dönüşmesi. Tüketim miktarı arttıkça risk de yükseliyor.

2. Rafine tahıllar yerine tam tahıl tercih edin

Ekmek, pirinç ve makarna gibi ürünlerde tam tahıllı seçeneklere yönelmek önemli. Lif açısından zengin olan tam tahıllar bağırsak sağlığını destekliyor ve kolorektal kanser riskinin düşmesine yardımcı olabiliyor.

3. Yeterli kalsiyum almaya dikkat edin

Araştırmalar, günlük kalsiyum alımındaki artışın bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini gösteriyor. Özellikle süt gibi kalsiyum kaynaklarının düzenli tüketimi bu açıdan faydalı görülüyor.

4. Baklagilleri sofraya daha sık ekleyin

Fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller yüksek lif içerikleri sayesinde bağırsak mikrobiyotasını destekliyor. Bu besinlerde bulunan dirençli nişasta ve bitkisel bileşiklerin koruyucu etkileri üzerinde çalışmalar sürüyor.

5. Soya ürünlerinden faydalanın

Soya, izoflavon adı verilen bitkisel bileşikler içeriyor. Bu bileşiklerin bazı hormonlarla ilişkili kanser türlerine karşı koruyucu rol oynayabileceği düşünülüyor.

6. Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalışın

Gün içinde uzun süre oturmak metabolizma üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Uzmanlar, gün içinde düzenli olarak ayağa kalkmayı ve hareket etmeyi öneriyor.

7. Düzenli egzersiz yapın

Yetişkinler için haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite öneriliyor. Yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktiviteler hem kilo kontrolüne hem de genel sağlık durumuna katkı sağlayabiliyor.

8. Gereksiz takviyelerden kaçının

Bazı uzmanlar, gerekli olmadıkça vitamin ve mineral takviyelerine yönelmemek gerektiğini belirtiyor. Pek çok besin öğesi dengeli bir beslenme düzeniyle doğal olarak alınabiliyor.

9. Günlük sebze ve meyve tüketimini artırın

Her gün en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmek bağışıklık sistemini destekliyor ve çeşitli kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

10. Sağlıklı kiloyu koruyun

Fazla vücut yağı en az 13 farklı kanser türüyle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı bir kilo aralığında kalmak, hormon dengesini ve metabolik süreçleri olumlu yönde etkileyerek riski azaltabiliyor.