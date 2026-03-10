Kelimeleri Servete Dönüştürenler: Dünyanın En Zengin 10 Yazarı

'Korkunun Kralı' olarak anılan Amerikalı yazar; korku, gerilim ve doğaüstü kurgu türlerinde efsaneye dönüşmüş eserlerin sahibidir. Cinnet, O ve Yeşil Yol gibi klasikleri kaleme alarak popüler kültürde silinmez bir iz bırakmıştır. Kitapları 350 milyondan fazla satmış ve neredeyse tamamı beyazperdeye veya televizyona uyarlanmıştır. İlerleyen yaşına rağmen her yıl yeni bir çok satan kitap üretmeye ve servetini büyütmeye devam etmektedir.