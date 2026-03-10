Kelimeleri Servete Dönüştürenler: Dünyanın En Zengin 10 Yazarı
Yazarlık kimileri için sadece bir tutku olsa da, bazı usta kalemler için milyar dolarlık devasa imparatorluklar anlamına geliyor. Bu yazarlar yalnızca kitap satmakla kalmıyor, sinema uyarlamaları, telif hakları ve lisans anlaşmalarıyla hayal güçlerini sınırları aşan ticari başarılara çeviriyorlar. Kelimeleri ustalıkla işleyerek dünya çapında fenomen haline gelen bu isimlerin ulaştığı gelir seviyesi gerçekten dudak uçuklatıcı. İşte 2026 yılı itibarıyla kalemini eşsiz birer servete dönüştürmeyi başaran dünyanın en zengin 10 edebiyat yıldızı...
J.K. Rowling ($1 Milyar)
James Patterson ($800 Milyon)
Danielle Steel ($600 Milyon)
Stephen King ($500 Milyon)
Paulo Coelho ($500 Milyon)
Nora Roberts ($400 Milyon)
John Grisham ($400 Milyon)
Barbara Taylor Bradford ($300 Milyon)
Jeffrey Archer ($200 Milyon)
Dean Koontz ($200 Milyon)
