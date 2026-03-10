onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
34 Yıldır Su İçemeyen Yaşlı Adam: "Suya Hasret Kaldım, Gülmeye Hasret Kaldım"

34 Yıldır Su İçemeyen Yaşlı Adam: "Suya Hasret Kaldım, Gülmeye Hasret Kaldım"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 16:41

Ankara’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık’ın hikayesi, tıp dünyasında nadir görülen ve insanın yaşam kalitesini derinden sarsan bir dramı gözler önüne seriyor. Tam 34 yıldır bir yudum taze suya hasret yaşayan Akbıyık, bu durumun 1992 yılında yaşadığı talihsiz bir kazadan miras kaldığını belirtiyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey, Akbıyık ve eşinin o dönem oturdukları sobalı evde kömür dumanından zehirlenmesiyle başladı.

Her şey, Akbıyık ve eşinin o dönem oturdukları sobalı evde kömür dumanından zehirlenmesiyle başladı.

Gece boyunca sızan karbonmonoksit gazı, evi zehirli bir kokuyla doldururken çiftin hayata tutunması mucize eseri oldu. Sabah saatlerinde durumun farkına varan komşularının camı kırması ve polis çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Akbıyık, tam iki gün boyunca komada kaldı. Ancak hayata geri döndüğünde onun için artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Hastaneden çıktıktan sonra su içmeye çalışan Mustafa Akbıyık, tarif edilemez bir tiksinti hissiyle karşılaştı. Kömür zehirlenmesinin bıraktığı travma, zihninde su ile o zehirli kokuyu birleştirmişti. Akbıyık, o günden beri su içmek istediğinde kendisini kaybettiğini, ilaç içmek zorunda kaldığında ise çocuklarının kendisini zapt etmek zorunda kaldığını dile getiriyor. Kola veya meyve suyu gibi alternatifleri de tüketemeyen yaşlı adam, sadece gazoz ve günde ortalama 15 bardak çay ile sıvı ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

"Suya hasret kaldım, gülmeye hasret kaldım"

"Suya hasret kaldım, gülmeye hasret kaldım"

Ankara’daki neredeyse tüm hastanelerin kapısını çalan ancak derdine derman bulamayan Akbıyık, yaşadığı bu durumu 'Suya hasret kaldım, gülmeye hasret kaldım' sözleriyle özetliyor. Hayatın en temel ihtiyacından mahrum kalmanın getirdiği psikolojik yük, onu sosyal hayattan ve mutluluktan da uzaklaştırmış durumda. Şimdi tek isteği, ömrünün geri kalanında herkes gibi rahatça bir bardak su içebilmek ve bu esaretten kurtularak yeniden hayata gülümseyebilmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın