34 Yıldır Su İçemeyen Yaşlı Adam: "Suya Hasret Kaldım, Gülmeye Hasret Kaldım"

Gece boyunca sızan karbonmonoksit gazı, evi zehirli bir kokuyla doldururken çiftin hayata tutunması mucize eseri oldu. Sabah saatlerinde durumun farkına varan komşularının camı kırması ve polis çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Akbıyık, tam iki gün boyunca komada kaldı. Ancak hayata geri döndüğünde onun için artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Hastaneden çıktıktan sonra su içmeye çalışan Mustafa Akbıyık, tarif edilemez bir tiksinti hissiyle karşılaştı. Kömür zehirlenmesinin bıraktığı travma, zihninde su ile o zehirli kokuyu birleştirmişti. Akbıyık, o günden beri su içmek istediğinde kendisini kaybettiğini, ilaç içmek zorunda kaldığında ise çocuklarının kendisini zapt etmek zorunda kaldığını dile getiriyor. Kola veya meyve suyu gibi alternatifleri de tüketemeyen yaşlı adam, sadece gazoz ve günde ortalama 15 bardak çay ile sıvı ihtiyacını gidermeye çalışıyor.