34 Yıldır Su İçemeyen Yaşlı Adam: "Suya Hasret Kaldım, Gülmeye Hasret Kaldım"
Ankara’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık’ın hikayesi, tıp dünyasında nadir görülen ve insanın yaşam kalitesini derinden sarsan bir dramı gözler önüne seriyor. Tam 34 yıldır bir yudum taze suya hasret yaşayan Akbıyık, bu durumun 1992 yılında yaşadığı talihsiz bir kazadan miras kaldığını belirtiyor.
Her şey, Akbıyık ve eşinin o dönem oturdukları sobalı evde kömür dumanından zehirlenmesiyle başladı.
"Suya hasret kaldım, gülmeye hasret kaldım"
