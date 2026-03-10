Almanya'dan Japonya'ya Yürüyerek Giden Gezgin Mustafa: Türkiye’ye Ulaşması 6 Ay Sürdü
Almanya’dan yola çıkarak 'Güneşin Doğduğu Ülke' Japonya’ya yürüyerek ulaşmayı hedefleyen Türk gezgin Mustafa Mostanno, serüveninin altıncı ayında Türkiye sınırları içerisindeki yolculuğunu sürdürüyor. Modern dünyanın hızına meydan okuyan Mostanno, Avrupa’dan Anadolu’nun kalbine uzanan binlerce kilometrelik rotasında önemli bir eşiği geride bıraktı.
Mostanno'nun yolculuğu Karadeniz hattına doğru devam ediyor.
Gecesini gündüzünü dışarıda geçiren Mostanno "Doğa bana zarar vermiyor, hayvanlardan korkmuyorum" diyor.
