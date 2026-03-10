onedio
Almanya'dan Japonya'ya Yürüyerek Giden Gezgin Mustafa: Türkiye’ye Ulaşması 6 Ay Sürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:16

Almanya’dan yola çıkarak 'Güneşin Doğduğu Ülke' Japonya’ya yürüyerek ulaşmayı hedefleyen Türk gezgin Mustafa Mostanno, serüveninin altıncı ayında Türkiye sınırları içerisindeki yolculuğunu sürdürüyor. Modern dünyanın hızına meydan okuyan Mostanno, Avrupa’dan Anadolu’nun kalbine uzanan binlerce kilometrelik rotasında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Mostanno'nun yolculuğu Karadeniz hattına doğru devam ediyor.

İstanbul’daki molasının ardından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük güzergahını takip eden Mostanno, son olarak Kastamonu’ya ulaştı. Daday ilçesinde konakladığı sırada günlük tutarak deneyimlerini kayıt altına alan gezgin, hedefine giden yolda Karadeniz sahil şeridini kullanacağını belirtti. Mostanno, bir sonraki duraklarının Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olacağını ifade ederek doğuya doğru yürüyüşüne devam ediyor.

Gecesini gündüzünü dışarıda geçiren Mostanno "Doğa bana zarar vermiyor, hayvanlardan korkmuyorum" diyor.

Gecesini gündüzünü dışarıda geçiren Mostanno "Doğa bana zarar vermiyor, hayvanlardan korkmuyorum" diyor.

Konaklama ihtiyacını büyük oranda doğada kurduğu çadırıyla karşılayan Mostanno, yaban hayatıyla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Kastamonu ormanlarında ayı ve tilki sesleri arasında geceyi geçirdiğini belirten gezgin, 'Hayvanlar bana zarar vermiyor, onlarla bir arada olmaktan korkmuyorum,' diyerek doğayla kurduğu güçlü bağı vurguladı.

Yolculuğu boyunca kesin bir rota çizmek yerine yerel halkın tavsiyelerine kulak veren Mostanno, insani dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Çevredeki vatandaşların yemek ve bilgi desteğini kabul ederek ilerleyen gezgin, altı ayı geride bıraktığı bu zorlu maratonu aynı kararlılıkla Japonya’da noktalamayı hedefliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
