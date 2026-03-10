Almanya'dan Japonya'ya Yürüyerek Giden Gezgin Mustafa: Türkiye’ye Ulaşması 6 Ay Sürdü

Konaklama ihtiyacını büyük oranda doğada kurduğu çadırıyla karşılayan Mostanno, yaban hayatıyla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Kastamonu ormanlarında ayı ve tilki sesleri arasında geceyi geçirdiğini belirten gezgin, 'Hayvanlar bana zarar vermiyor, onlarla bir arada olmaktan korkmuyorum,' diyerek doğayla kurduğu güçlü bağı vurguladı.

Yolculuğu boyunca kesin bir rota çizmek yerine yerel halkın tavsiyelerine kulak veren Mostanno, insani dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Çevredeki vatandaşların yemek ve bilgi desteğini kabul ederek ilerleyen gezgin, altı ayı geride bıraktığı bu zorlu maratonu aynı kararlılıkla Japonya’da noktalamayı hedefliyor.