Doktor Açıkladı: Bazı Aylarda Eklem Ağrıları Artabilir
Bahar aylarında artan sıcaklık dalgalanmaları, nem oranı ve fiziksel aktivitelerdeki ani artış bazı kişilerde eklem ağrılarının daha belirgin hissedilmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre mevsim geçişleri, özellikle eklem ve kas rahatsızlığı bulunan kişiler için ağrı ve sertlik şikayetlerini artırabilen önemli bir dönem. Bu nedenle vücudun değişen hava koşullarına verdiği tepkileri dikkate almak büyük önem taşıyor.
Bahar aylarının gelişi pek çok kişi için daha fazla hareket ve açık hava anlamına gelse de sağlık uzmanları bu dönemde eklem ağrılarının artabileceğine dikkat çekiyor.
Uzman hekim Dr. Nisa Aslam’a göre bahar aylarında sık görülen ani sıcaklık değişimleri ve atmosfer basıncındaki dalgalanmalar eklemlerde hassasiyeti artırabiliyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
