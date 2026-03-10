onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doktor Açıkladı: Bazı Aylarda Eklem Ağrıları Artabilir

Doktor Açıkladı: Bazı Aylarda Eklem Ağrıları Artabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:49

Bahar aylarında artan sıcaklık dalgalanmaları, nem oranı ve fiziksel aktivitelerdeki ani artış bazı kişilerde eklem ağrılarının daha belirgin hissedilmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre mevsim geçişleri, özellikle eklem ve kas rahatsızlığı bulunan kişiler için ağrı ve sertlik şikayetlerini artırabilen önemli bir dönem. Bu nedenle vücudun değişen hava koşullarına verdiği tepkileri dikkate almak büyük önem taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar aylarının gelişi pek çok kişi için daha fazla hareket ve açık hava anlamına gelse de sağlık uzmanları bu dönemde eklem ağrılarının artabileceğine dikkat çekiyor.

Bahar aylarının gelişi pek çok kişi için daha fazla hareket ve açık hava anlamına gelse de sağlık uzmanları bu dönemde eklem ağrılarının artabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre değişken hava koşulları, nem ve kış sonrası artan fiziksel aktiviteler eklem ve kaslarda sertlik ile ağrıyı tetikleyebiliyor. Özellikle artrit, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve migreni olan kişiler bu değişimlerden daha fazla etkilenebiliyor.

Uzman hekim Dr. Nisa Aslam’a göre bahar aylarında sık görülen ani sıcaklık değişimleri ve atmosfer basıncındaki dalgalanmalar eklemlerde hassasiyeti artırabiliyor.

Uzman hekim Dr. Nisa Aslam’a göre bahar aylarında sık görülen ani sıcaklık değişimleri ve atmosfer basıncındaki dalgalanmalar eklemlerde hassasiyeti artırabiliyor.

Barometrik basınçtaki düşüşün dokuların hafifçe genişlemesine neden olabildiğini belirten Aslam, bunun da özellikle eklem veya kas sorunları yaşayan kişilerde ağrıya yol açabileceğini ifade ediyor. Nemli ve serin havanın ise eklemlerde şişlik hissini artırabildiği belirtiliyor.

Baharın getirdiği bir diğer faktör ise fiziksel aktivitedeki ani artış. Kış boyunca daha hareketsiz kalan pek çok kişi, havaların ısınmasıyla birlikte bahçe işleri, spor veya ev temizliği gibi faaliyetlere daha fazla yöneliyor. Uzmanlar, bu ani yüklenmenin yeterince hazırlıklı olmayan kas ve eklemlerde zorlanmaya neden olabileceğini vurguluyor.

Ayrıca bahar aylarında artan polen ve alerji etkisinin vücutta iltihaplanmayı artırabileceği, bunun da eklem ve kas ağrılarını tetikleyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle mevsim geçişlerinde vücudun verdiği sinyalleri dikkate almak önemli görülüyor.

Uzmanlara göre bahar döneminde ağrıların kontrol altına alınabilmesi için bazı basit önlemler etkili olabilir. Hava sıcaklığındaki değişimlere karşı katmanlı giyinmek kasların ve eklemlerin ani soğumadan korunmasına yardımcı olabilir. Beslenmede anti-inflamatuar etkili gıdalar — özellikle yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve omega-3 açısından zengin besinler — tercih edilebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın