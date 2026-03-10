Doktor Açıkladı: Bazı Aylarda Eklem Ağrıları Artabilir

Barometrik basınçtaki düşüşün dokuların hafifçe genişlemesine neden olabildiğini belirten Aslam, bunun da özellikle eklem veya kas sorunları yaşayan kişilerde ağrıya yol açabileceğini ifade ediyor. Nemli ve serin havanın ise eklemlerde şişlik hissini artırabildiği belirtiliyor.

Baharın getirdiği bir diğer faktör ise fiziksel aktivitedeki ani artış. Kış boyunca daha hareketsiz kalan pek çok kişi, havaların ısınmasıyla birlikte bahçe işleri, spor veya ev temizliği gibi faaliyetlere daha fazla yöneliyor. Uzmanlar, bu ani yüklenmenin yeterince hazırlıklı olmayan kas ve eklemlerde zorlanmaya neden olabileceğini vurguluyor.

Ayrıca bahar aylarında artan polen ve alerji etkisinin vücutta iltihaplanmayı artırabileceği, bunun da eklem ve kas ağrılarını tetikleyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle mevsim geçişlerinde vücudun verdiği sinyalleri dikkate almak önemli görülüyor.

Uzmanlara göre bahar döneminde ağrıların kontrol altına alınabilmesi için bazı basit önlemler etkili olabilir. Hava sıcaklığındaki değişimlere karşı katmanlı giyinmek kasların ve eklemlerin ani soğumadan korunmasına yardımcı olabilir. Beslenmede anti-inflamatuar etkili gıdalar — özellikle yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve omega-3 açısından zengin besinler — tercih edilebilir.