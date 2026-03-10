Ünlü Bir Tatlıcının 4575 Liraya Satılan Tatlı Kutusu Tartışmalara Neden Oldu
Ramazan ayı geleneksel tatlılarla özdeşleşen bu yüzden de tatlıya talebin yüksek olduğu bir dönem. Pek çok işletme de bu aya özel ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Üreticinin maliyetlerden tüketicinin ise fiyatlardan şikayet ettiği bu dönemde ünlü bir işletmenin 4 bin 575 liradan satışa sunduğu kutu ise sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretin yaklaşık altıda birine denk gelen o tatlı kutusu bu;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler de beraberinde geldi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın