Ünlü Bir Tatlıcının 4575 Liraya Satılan Tatlı Kutusu Tartışmalara Neden Oldu

Ramazan ayı geleneksel tatlılarla özdeşleşen bu yüzden de tatlıya talebin yüksek olduğu bir dönem. Pek çok işletme de bu aya özel ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Üreticinin maliyetlerden tüketicinin ise fiyatlardan şikayet ettiği bu dönemde ünlü bir işletmenin 4 bin 575 liradan satışa sunduğu kutu ise sosyal medyada gündem oldu.