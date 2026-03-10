onedio
Ünlü Bir Tatlıcının 4575 Liraya Satılan Tatlı Kutusu Tartışmalara Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 13:54

Ramazan ayı geleneksel tatlılarla özdeşleşen bu yüzden de tatlıya talebin yüksek olduğu bir dönem. Pek çok işletme de bu aya özel ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Üreticinin maliyetlerden tüketicinin ise fiyatlardan şikayet ettiği bu dönemde ünlü bir işletmenin 4 bin 575 liradan satışa sunduğu kutu ise sosyal medyada gündem oldu.

Asgari ücretin yaklaşık altıda birine denk gelen o tatlı kutusu bu;

Tepkiler de beraberinde geldi.

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
