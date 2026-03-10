onedio
Kurutma Makinesi Olanlar Bile Deniyor: Bir Avuç Pirinç ve Pet Şişe ile Çamaşır Hilesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 14:55

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan basit bir çamaşır hilesi dikkat çekiyor. Yalnızca bir avuç pirinç ve boş bir pet şişe kullanılarak uygulanan bu yöntem, çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı olabileceği iddiasıyla birçok kişi tarafından deneniyor. Kurutma makinesi olan kullanıcıların bile merak edip uyguladığı bu pratik yöntem kısa sürede viral hale geldi.

Ev temizliğiyle ilgili pratik yöntemler son yıllarda sosyal medyada hızla yayılıyor.

Bunlardan biri de yalnızca bir avuç pirinç ve boş bir pet şişe kullanılarak yapılan basit bir çamaşır hilesi. Özellikle nem ve statik elektrik sorununu azaltmayı hedefleyen bu yöntem, kurutma makinesi kullananlar arasında bile merak konusu haline geldi.

Pirinç ve pet şişe hilesi nasıl çalışıyor?

Bu yöntemde küçük bir pet şişenin içine bir miktar pirinç konuluyor ve kapak sıkıca kapatılıyor. Şişe daha sonra çamaşırların bulunduğu kurutma makinesine ya da askıda kuruyan çamaşırların arasına yerleştiriliyor. Pirinç taneleri şişenin içinde hareket ederek hafif bir titreşim oluşturuyor; bu da çamaşırların birbirine yapışmasını azaltmaya ve hava dolaşımını artırmaya yardımcı oluyor.

Benzer bir mantık, kurutma makinesinde kullanılan “kurutma topları” veya tenis toplarında da görülüyor. Uzmanlara göre bu tür nesneler tambur içinde zıplayarak çamaşırların birbirinden ayrılmasını sağlar, böylece hava daha iyi dolaşır ve kuruma süresi kısalabilir. Aynı zamanda kırışıklık ve statik elektrik de azalabilir.

