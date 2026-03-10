Kurutma Makinesi Olanlar Bile Deniyor: Bir Avuç Pirinç ve Pet Şişe ile Çamaşır Hilesi

Bu yöntemde küçük bir pet şişenin içine bir miktar pirinç konuluyor ve kapak sıkıca kapatılıyor. Şişe daha sonra çamaşırların bulunduğu kurutma makinesine ya da askıda kuruyan çamaşırların arasına yerleştiriliyor. Pirinç taneleri şişenin içinde hareket ederek hafif bir titreşim oluşturuyor; bu da çamaşırların birbirine yapışmasını azaltmaya ve hava dolaşımını artırmaya yardımcı oluyor.

Benzer bir mantık, kurutma makinesinde kullanılan “kurutma topları” veya tenis toplarında da görülüyor. Uzmanlara göre bu tür nesneler tambur içinde zıplayarak çamaşırların birbirinden ayrılmasını sağlar, böylece hava daha iyi dolaşır ve kuruma süresi kısalabilir. Aynı zamanda kırışıklık ve statik elektrik de azalabilir.