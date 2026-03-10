Kurutma Makinesi Olanlar Bile Deniyor: Bir Avuç Pirinç ve Pet Şişe ile Çamaşır Hilesi
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan basit bir çamaşır hilesi dikkat çekiyor. Yalnızca bir avuç pirinç ve boş bir pet şişe kullanılarak uygulanan bu yöntem, çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı olabileceği iddiasıyla birçok kişi tarafından deneniyor. Kurutma makinesi olan kullanıcıların bile merak edip uyguladığı bu pratik yöntem kısa sürede viral hale geldi.
Ev temizliğiyle ilgili pratik yöntemler son yıllarda sosyal medyada hızla yayılıyor.
Pirinç ve pet şişe hilesi nasıl çalışıyor?
