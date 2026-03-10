onedio
Oprah Winfrey'in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oprah Winfrey’in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.03.2026 - 15:42

Televizyon dünyasının en güçlü figürlerinden biri olan Oprah Winfrey bu kez kariyeriyle değil, son görüntüsüyle gündemde. Paris Moda Haftası’nda görüntülenen ünlü ismin verdiği kilolar ve yeni görünümü sosyal medyada dikkat çekti.

Amerikalı televizyon sunucusu, yapımcı ve medya patronu Oprah Winfrey, uzun yıllardır dünyanın en tanınan isimlerinden biri olarak gösteriliyor.



Özellikle yıllarca sunduğu “The Oprah Winfrey Show” ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Oprah, televizyon tarihinin en bilinen programlarından birine imza atmıştı.

Sadece televizyon kariyeriyle değil, kurduğu medya şirketi, hayır işleri ve güçlü marka değeriyle de sık sık gündeme gelen Oprah Winfrey adından bahsetmeye devam ediyor.

Son dönemde katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Oprah Winfrey’in verdiği kilolar ve değişen görünümü sosyal medyada dikkat çekti.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı  Oprah Winfrey, Paris Moda Haftası’nda ortaya çıkan yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. 72 yaşındaki ünlü isim, verdiği kilolarla ve değişen görüntüsüyle dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
