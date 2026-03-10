Survivor’daki Olaylardan Uzak Şehir’in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dizinin oyuncularından usta isim Tamer Levent, bir izleyicinin yaptığı sitemli paylaşımı paylaştı. İzleyicinin 'Senaristimiz terk etti, kanal ve yapım bitirmek için elinden geleni yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen elimizden geleni yapıp izleyici kazandırmaya çalıştık. Böylesine kaliteli bir ekibi 22 hafta boyunca izlemiş olmak güzeldi. Farklı işlerin değer gördüğü bir zamanda tekrardan buluşalım #Sahtekarlar’ım.' paylaşımı Burak Deniz tarafından da beğenildi.