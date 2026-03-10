Survivor’daki Olaylardan Uzak Şehir’in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında yine hareketli bir gündem yaşandı. Gün içinde ekranlara gelen yapımlar kadar setlerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları konuşulurken dizilerden paylaşılan sahneler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili kulis bilgileri izleyicilerin ilgisini çekti. Ekrandaki rekabet devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemde yer aldı. Kadrolarda yaşanan değişiklikler ve duyurulan yeni projeler günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. 10 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında konuşulan başlıkları sizler için derledik.
Survivor Seren Ay ve Deniz, Can Berkay hakkında isyan etti.
Survivor 2026'nın yeni bölümüne Beyza'nın lenslerini çıkardığı anlar damga vurdu.
NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı.
Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir oyuncularının Instagram paylaşımları gündem oldu.
Ava Yaman son günlerde sosyal medya hesabındaki değişiklikle konuşuluyor.
Uzak Şehir dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” farklı bir yayın planıyla dikkat çekti.
Show TV'de yayınlanan Veliaht, finalden kaçamayan diziler arasında yer aldı.
Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayısına etkisini gözler önüne serdi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizinin Gülsüm Ana'sı kadrodan ayrılacaktı.
