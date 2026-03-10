onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’daki Olaylardan Uzak Şehir’in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor’daki Olaylardan Uzak Şehir’in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.03.2026 - 15:41

10 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında yine hareketli bir gündem yaşandı. Gün içinde ekranlara gelen yapımlar kadar setlerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları konuşulurken dizilerden paylaşılan sahneler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili kulis bilgileri izleyicilerin ilgisini çekti. Ekrandaki rekabet devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemde yer aldı. Kadrolarda yaşanan değişiklikler ve duyurulan yeni projeler günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. 10 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında konuşulan başlıkları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Seren Ay ve Deniz, Can Berkay hakkında isyan etti.

Survivor Seren Ay ve Deniz, Can Berkay hakkında isyan etti.

Survivor'ın yeni bölümünde röportaj veren Seren Ay ve Deniz, sahilde sohbet ederlerken Can Berkay'ın sessizce yanlarına gelip dikildiğini açıkladı. Deniz, Can Berkay hakkında 'Seren Ay ile gece sahilde karanlıkta tek başımıza sohbet ederken Can Berkay geldi. Gözlerini açmış bize bakıyor; tedirgin oluyorum ve ayıp oluyor' ifadelerini kullandı.

Detaylar için 👇

Survivor 2026'nın yeni bölümüne Beyza'nın lenslerini çıkardığı anlar damga vurdu.

Survivor 2026'nın yeni bölümüne Beyza'nın lenslerini çıkardığı anlar damga vurdu.

Yarışmacıların ada konseyine gittiği yeni bölümde Beyza, lenslerini çıkardığı için uzağı görmekte zorlandı. Acun Ilıcalı'nın kendine baktığını fark etmeyen Beyza, 'Bana mı bakıyorsunuz?' diye sorarak Acun Ilıcalı'yı görmeye çalıştı. Beyza'nın Survivor'daki o anları sosyal medyada seyirci tarafından da paylaşıldı.

Detaylar için 👇

NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı.

NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı.

Dizinin oyuncularından usta isim Tamer Levent, bir izleyicinin yaptığı sitemli paylaşımı paylaştı. İzleyicinin 'Senaristimiz terk etti, kanal ve yapım bitirmek için elinden geleni yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen elimizden geleni yapıp izleyici kazandırmaya çalıştık. Böylesine kaliteli bir ekibi 22 hafta boyunca izlemiş olmak güzeldi. Farklı işlerin değer gördüğü bir zamanda tekrardan buluşalım #Sahtekarlar’ım.' paylaşımı Burak Deniz tarafından da beğenildi.

Detaylar için 👇

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir oyuncularının Instagram paylaşımları gündem oldu.

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir oyuncularının Instagram paylaşımları gündem oldu.

Gonca Cilasun'un fotoğrafını alıntılayarak paylaşan Kuzey Gezer, yanıt olarak 'Babaanne kusura bakma her şeyin başı sensin' yazmasıyla gündeme oturdu.

Detaylar için 👇

Ava Yaman son günlerde sosyal medya hesabındaki değişiklikle konuşuluyor.

Ava Yaman son günlerde sosyal medya hesabındaki değişiklikle konuşuluyor.

Oyuncunun toplamda 12 kişiyi takipten çıkardığı ortaya çıktı. Bu isimler arasında Farah Zeynep AbdullahPınar DenizMiray Daner ve Sıla Türkoğlu, Su Burcu Yazgı Coşkun var.. Erkek oyunculardan Aras Bulut İynemli ve Engin Altan Düzyatan da takipten çıkarılan isimler arasında. Tuba Büyüküstün de takip listesinden çıkardığı isimlerden biri oldu. Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan da bu listede yer aldı. Sunucu Burcu Esmersoy da oyuncunun takipten çıktığı kişiler arasında dikkat çekti. Simay Barlas ve Şevval Sam da listede bulunan diğer isimler oldu.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Uzak Şehir dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Dizinin ilk bölümlerinde de Cihan karakterinin eski aşkı Meryem’in adı geçmiş, ancak detaylı şekilde işlenmemişti. Şimdiyse hikayenin aralanma vakti geldi çattı! Meryem karakterine hayat vermek için Ceren Moray’la anlaşmaya varıldı.

Detaylar için 👇

NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” farklı bir yayın planıyla dikkat çekti.

NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” farklı bir yayın planıyla dikkat çekti.

Kanal dizinin ilk bölümünü bir hafta içinde defalarca ekrana getirmeye hazırlanıyor. Yayın akışından öğrenilen bilgilere göre ilk bölüm toplamda 14 kez yayınlanacak. Dizilerin ilk bölümleri ilk yayın haftasında sıklıkla tekrarlarıyla ekranlarda yer alıyor. Doktor Başka Hayatta da bu hafta kaçıranlar için birçok kez yeniden ekrana gelecek.

Detaylar için 👇

Show TV'de yayınlanan Veliaht, finalden kaçamayan diziler arasında yer aldı.

Show TV'de yayınlanan Veliaht, finalden kaçamayan diziler arasında yer aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından Veliaht'ın finali hakkında soru soran bir takipçisine 'Uzun süredir çok zarar ediyorlar. 26 bölüm şans verilmiş hali... Keşke devam etse ama bir de ekonomik gerçekler var' yazarak kanalın diziye daha önce şans verdiğini ve ekonomik olarak zarar edildiği için finalden kaçamadığını belirtti.

Detaylar için 👇

Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayısına etkisini gözler önüne serdi.

Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayısına etkisini gözler önüne serdi.

Bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda ocak ayı sonrası başlayan dizilerin sayısını açıklayan reyting uzmanı, sezondaki toplam dizi sayısını da belirtti. Düşüşün apaçık ortada olduğu görüldü. Reyting uzmanının yaptığı paylaşım:

'Ocak ayı sonrası

2025-2026'da 7 yeni (toplam 36 dizi)

2024-2025'te 8 (toplam 44)

2023-2024'te 14 (toplam 53)

2022-2023'te 14 (toplam 57)

2021-2022'de 13 (toplam 54)

2020-2021'de 11 (toplam 56)'

Detaylar için 👇

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizinin Gülsüm Ana'sı kadrodan ayrılacaktı.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizinin Gülsüm Ana'sı kadrodan ayrılacaktı.

Hülya GülşenInstagram'da bir takipçisinin bu konudaki sorusuna 'yalan haber inanmayın' yanıtı vererek Yeraltı kadrosundan ayrılmayacağını doğruladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın